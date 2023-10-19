【魔雪奇緣】10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包

迪士尼動畫系列《魔雪奇緣》，今年為慶祝10周年、及全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界於11月20日在香港迪士尼樂園登場。

MCL院線特別獨家獻映「馬拉松特典場」，讓忠實粉絲聚首戲院，一氣呵成重溫《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣2》，與一眾心愛角色包括愛莎、安娜、小白、基斯托夫等再度於大銀幕相聚，全場一起合唱經典神曲「Let It Go」、「Into the Unknown」，來一場《魔雪奇緣》大派對，場面肯定既震撼又開心感動！

《魔雪奇緣》馬拉松特典場放映場次有限，購票更可獲贈限量禮物包，忠實粉絲絕對不容錯過，立即撲飛啦！凡穿著《魔雪奇緣》服飾參與特典場，更可額外獲贈《魔雪奇緣》明信片1套2張。

《魔雪奇緣》馬拉松特典場

放映日期：11月18日、11月19日、11月25日、11月26日

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《魔雪奇緣》限量禮物包

凡購買《魔雪奇緣》馬拉松特典場戲票2套（即《魔雪奇緣》及《魔雪奇緣2》戲票各2張），即可獲贈限量禮物包1份。名額1,000份，先到先得，送完即止。禮物包包括愛莎或安娜30cm公仔1個（隨機附送）、《星願奇緣》星星毛公仔鑰匙扣1個、《星願奇緣》年曆卡1張及香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界主題明信片1套3張。

▲ (機構提供)

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記者：李越樺