  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

魔雪奇緣︱10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包

娛樂 13:18 2023/10/19

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

迪士尼動畫系列《魔雪奇緣》，今年為慶祝10周年、及全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界於11月20日在香港迪士尼樂園登場。

MCL院線特別獨家獻映「馬拉松特典場」，讓忠實粉絲聚首戲院，一氣呵成重溫《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣2》，與一眾心愛角色包括愛莎、安娜、小白、基斯托夫等再度於大銀幕相聚，全場一起合唱經典神曲Z《Let It Go》、《Into the Unknown》，來一場《魔雪奇緣》大派對！

【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】

點擊圖片放大
+3
+2
  • (機構提供) (機構提供)

    • 《魔雪奇緣》馬拉松特典場放映場次有限，購票更可獲贈限量禮物包，忠實粉絲絕對不容錯過，立即撲飛啦！凡穿著《魔雪奇緣》服飾參與特典場，更可額外獲贈《魔雪奇緣》明信片1套2張。

    《魔雪奇緣》馬拉松特典場

    放映日期：11月18日、11月19日、11月25日、11月26日

    最新影片推介：蘇韻姿專訪

    TOPick柴犬追星
    【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

    《魔雪奇緣》限量禮物包

    凡購買《魔雪奇緣》馬拉松特典場戲票2套（即《魔雪奇緣》及《魔雪奇緣2》戲票各2張），即可獲贈限量禮物包1份。名額1,000份，先到先得，送完即止。

    禮物包包括愛莎或安娜30cm公仔1個（隨機附送）、《星願奇緣》星星毛公仔鑰匙扣1個、《星願奇緣》年曆卡1張及香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界主題明信片1套3張。

    (機構提供)

    相關文章

    【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
    00:01 2023/06/27
    【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
    香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】
    今日 13:02
    香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    18:06 2023/09/26
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】

    你可能感興趣

    【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
    00:01 2023/06/27
    【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
    香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】
    今日 13:02
    香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    18:06 2023/09/26
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    動畫片 卡通動漫 荷里活 電影 Disney 文娛藝術 電影院 迪士尼樂園

    最高瀏覽

    【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度
    【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度