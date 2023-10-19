【澳門旅遊】亞太現場娛樂博覽11月舉行　《風雲》音樂劇推沉浸體驗

▲ 澳門威尼斯人劇場將舉行「風雲創意音樂劇」沉浸式體驗。

為推動亞太地區現場演出行業發展，團結主辦方與演出從業人員文化和行業交流，亞太現場演出行業協會（Asia-Pacific Live Performance Industry Association） 將於11月17日至19日，在澳門威尼斯人金光會展舉辦首屆「亞洲演出娛樂行業博覽會」。

此次活動涵蓋展覽，演出、研討會，為澳門帶來一系列演出項目，打造澳門成為亞洲娛樂盛事之都。

第一屆「亞洲演出娛樂行業博覽會」邀得媒體平台及票務平台丶演出商及品牌方丶娛樂及經理人公司丶場館機構丶舞台燈光音響工程丶高新科技及產品六大板塊一同參與。

▲ 首屆「亞洲演出娛樂行業博覽會」

活動佔地約10,000平方米，預計吸引近180家行業展商參與，包括著名香港電視廣播有限公司 （TVB）丶貓眼丶大麥丶騰訊丶抖音等。展會預計吸引500名專業買家和超過一萬名觀眾，商業配對效果預計達一億美元以上。

展會期間將會舉行「演出娛樂行業論壇」，聆聽業界領袖和專家分享知識和自身經驗，並一同探討行業的未來發展；同時舉辦多場演出業項目發佈會或簽約儀式等活動。

在博覽會期間，亞太現場演出包括：

1/ 9月2-3日上演大型原創音樂劇「星辰大海∙冼星海」，向中國音樂界的傳奇人物冼星海致敬，踏上一段感人至深的音樂之旅。

2/ 澳門首個國際流行音樂盛典「KoolTai MACAO MUSIC FES. 2023」，將會在11月11-12日於澳門威尼斯人金光會展舉行，一連兩日雲集兩岸三地以至全球知名音樂人帶來一場音樂盛宴。

3/ 11月13-16日在澳門和氹仔的歷史城區進行戶外社區演出，注入不同的演出娛樂元素，豐富社區演出的多樣性和吸引力。

4/ 11月17-18日在澳門威尼斯人劇場舉行「風雲創意音樂劇」電影版，由鄭嘉穎、謝天華、呂良偉、譚耀文、黎耀祥、鄭丹瑞、閻奕格、胡琳主演，提供沉浸式音樂劇數碼影像觀影體驗。

5/ 11月17日舉行周柏豪「奔赴」巡迴演唱會澳門站，與歌迷相約於澳門威尼斯人金光綜藝館。

6/ 11月18日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行「享受現在，創造未來」音樂會，匯聚港澳台歌手共同獻藝，為觀眾帶來一場精彩的音樂之夜。

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記者:陳家昌

