【人生第一桶金】18歲開始靠1招戰勝花錢慾望　27歲女生賺人生首個百萬

▲ 27歲3.5萬元小資女儲第一桶金 全靠「這招」戰勝花錢慾望。(iStock圖片)

不少年輕剛踏入社會工作往往薪金不高，台灣一名27歲女生在網上平台分享子自己如何儲到百萬積蓄，她指自己18歲開始出來打工，現時月入3.5萬新台幣(約8,500港元)，但經過9年的努力，自己終於存到人生首個百萬儲蓄，形容心情「激動到難以形容」，也跟網民分享自己儲蓄過中遇到的「最大難關」以及克服秘訣。

女生在論壇Dcard以「月收35k的我，也存到人生第一個百萬了」為題發帖，表示小時候看過「小資女向前衝」，當時年紀尚小，覺得儲蓄不能像女主角般死慳死抵，直到出來工作才知道賺錢及儲錢不容易。她稱，自己18歲開始外出打工，現時月入底薪有35,000元台幣，情況好點更可達40,000元台幣(近9,700港元)，十分驚嘆自己在這樣的條件下仍能存到「第一桶金」。

她表示，因家庭不富裕須自己負責學費貸款，自18歲起開始工作，直到大學畢業後再工作5年，存100萬(約25萬港元)這個目標足足花了她九年時間。她解釋，在求學期間打工約存50萬，在畢業那年將約40萬用於投資ETF(交易所買賣基金)滾存利息，累計有13萬利息收入，更買個儲蓄險、今年亦拿回18萬元作其他投資。而工作過後，女生逼自己每月儲蓄1至1.5萬元，假日還會做兼職。

女生不諱言，在存錢這條路最艱難的地方，「要忍住花錢的慾望」，特別是女孩子保養品及化妝品最花錢，還好疫情3年省了很多的美妝費，因戴口罩不用化妝。

女生認為，想要忍住不花錢其實很簡單，就是不開設信用卡，因身上錢不夠或買東西要轉帳，或要去ATM(櫃員機)提款，最後就會因「覺得很麻煩」而忍住不買，直言「這個方法真的很有效」。

貼文一出掀起網友們暴動，紛紛留言，「恭喜存到人生第一捅金」、「很棒耶！繼續加油」、「妳真的好棒，好喜歡金錢觀念很好的人」、、「恭喜，我存到第一個100萬時也很高興，繼續往下一步邁進吧！」亦有網友回應「佩服！我的月收等於我的月支出，帳戶金額沒超過六位數過」、「覺得學貸還好，反而是就學時期每個月的房租、生活費、機車分期影響比較大，羨慕大學四年生活費都有家庭幫忙負擔的人」、「住家裡有差，五年多花妳90萬在租房」。

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責任編輯︰王明芳