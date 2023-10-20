【中一面試】中一自行面試題實錄 香港中國婦女會中學中一面試題拆解

▲ 香港中國婦女會中一自行面試題拆解。

香港中國婦女會中學（Hong Kong Chinese Women's Club College）是位於香港東區的Band1英文中學，學校辦學宗旨是學校以「博學篤志」為校訓，旨在提供全面而高質素之教育，培育學生成為學識淵博、品格高尚、追求卓越之英才，並勇於承擔，為社會人群謀福祉。

香港中國婦女會中學DSE成績優異深受歡迎，歷年都吸引大量學生跨區報讀，中一自行面試將至，TOPick綜合了曾經報考香港中國婦女會中學的學生的面試題目，助各位想報考的學生做好準備。

根據2022年面試的考生表示，面試以廣東話及英文的形式進行，包括自我介紹，以及申請入讀香港中國婦女會中學的原因。面試老師會與學生對話，主要圍繞學生的個人興趣，學生分析自己的強項及弱項。面試也圍繞時事主題，去年剛好仍然是疫情，因此考生被問到個人對Covid－19 的感受及見解。

至於英文方面，學生要求朗讀一篇文章，老師再根據文章的内容與學生展開討論，全部是開放式的問題。



中國婦女會中學3大準則錄取學生

香港中國婦女會中學於2024-2025年度提供50個「中一自行分配學位」，公開接受申請。學校會將根據教育局提供的「成績次第名單」及申請學生的操行(須乙級或以上)揀選約200名學生面試。面試會以個別面見及全英語對答形式進行，面試將會在2024年3月16日進行，並會根據以下準則甄選及錄取學生。

1. 學業成績(校內成績及教育局提供的「成績次第名單」)：45%；

2. 面試表現及英語能力：40%；

3. 操行／課外活動／職位／獎項：15%

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