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無綫發出自願性公告　澄清TVB管理層冇變動強調成功做到4個要點

娛樂 12:29 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

電視廣播有限公司（「本公司」或「無綫電視」）今日向外發出自願性公告，以澄清近期市場對於本公司管理層變動毫無根據的傳聞。
無綫電視董事局確認，本公司的管理團隊並未有任何變動，現任管理團隊一直都得到董事局的全力支持。

董事局亦注意到，在現任管理團隊的領導下，做到以下四點：

⦁    無綫電視的香港廣告業務持續復甦，收入和廣告客戶數量均有所增加。 
⦁    無綫電視在中國大陸擴大了業務版圖。 
⦁    無綫電視的財務表現正在改善。 
⦁    無綫電視在電視收視率上保持著最大的市場份額，並是香港最具影響力的媒體。 

 

公告提到管理團隊將繼續應對不斷變化的媒體環境，繼續推動企業發展。

他們以他們的專業知識和豐富經驗帶領本公司不斷前進，確保觀眾享受到由我們提供的高質量節目。 

至於本公告日期，本公司董事局成員包括：行政主席許濤；非執行董事黎瑞剛、利憲彬、徐敬；獨立非執行董事盧永仁博士JP、盛智文博士 GBM, GBS, JP、方和 BBS, JP。

 

電視廣播有限公司今日向外發出自願性公告。

電視廣播有限公司今日向外發出自願性公告。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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