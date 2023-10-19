無綫發出自願性公告　澄清TVB管理層冇變動強調成功做到4個要點

電視廣播有限公司（「本公司」或「無綫電視」）今日向外發出自願性公告，以澄清近期市場對於本公司管理層變動毫無根據的傳聞。

無綫電視董事局確認，本公司的管理團隊並未有任何變動，現任管理團隊一直都得到董事局的全力支持。

董事局亦注意到，在現任管理團隊的領導下，做到以下四點：

⦁ 無綫電視的香港廣告業務持續復甦，收入和廣告客戶數量均有所增加。

⦁ 無綫電視在中國大陸擴大了業務版圖。

⦁ 無綫電視的財務表現正在改善。

⦁ 無綫電視在電視收視率上保持著最大的市場份額，並是香港最具影響力的媒體。

公告提到管理團隊將繼續應對不斷變化的媒體環境，繼續推動企業發展。

他們以他們的專業知識和豐富經驗帶領本公司不斷前進，確保觀眾享受到由我們提供的高質量節目。

至於本公告日期，本公司董事局成員包括：行政主席許濤；非執行董事黎瑞剛、利憲彬、徐敬；獨立非執行董事盧永仁博士JP、盛智文博士 GBM, GBS, JP、方和 BBS, JP。

▲ 電視廣播有限公司今日向外發出自願性公告。

▲ 電視廣播有限公司今日向外發出自願性公告。

最新影片推介：蘇韻姿專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R