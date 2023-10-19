【施政報告2023】消息指政府考慮派2萬元谷生B 靚太：金額太少毫無吸引力

新一份施政報告下周三公布，有消息指政府考慮派錢谷生B，向每名初生嬰獲派2萬，父母其中一人是香港永久居民便符合資格，引起大批網民熱議。

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現年36歲、已結婚4年的陳太，與丈夫均有大學學歷，夫婦兩人因工作忙碌，故一直將生b計劃押後，因擔憂無法照顧好孩子，當獲悉政府考慮向每名初生嬰或獲派2萬，陳太直言兩萬元吸引性不大，為了2萬，至少要負20年責任。

是否生孩子首要考慮因素不是錢，而是照顧孩子是一份責任，自己是否有那麽多時間、精力照顧和栽培孩子，我和丈夫工作經常ot，抽不到太多時間陪伴孩子。

現年35歲的李小姐與丈夫結婚5年，對於政府考慮向每名初生嬰或獲派2萬，她認為2萬元太少，應恆常化，

最好每月至少1萬元津貼，恆常化資助，一筆過發放吸引性不大。其他國家鼓勵生B福利好多，政府應該參考下其他國家做法。

另有網民擔憂，若政府推出此政策，或會好心做壞事，因某些人會因貪2萬元而去懷孕，但她們無論經濟能力、心態都還未適合生兒育女。

恒生銀行早前公佈一項調查，以問卷方式訪問了630名持有100萬元或以上流動資產的人士，年齡由30至64歲，內容關於育兒及退休規劃的理財意見。

調查結果顯示，已為人父母的受訪者中，普遍願意為家庭作出全方位的承擔，當中79%父母表示顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們畢業，有工作可經濟獨立，並表示每年要花費28.4萬元養育一個小孩，根據統計，計及通脹，要養育一個小孩至22歲經濟獨立，合共逾600萬元，較2006年的400萬元升55%。

調查又發現，有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備。另外，有超過6成人表示顧慮自己年老後沒有足夠的儲蓄應付醫療費用。綜合受訪者意見，受訪者認為他們退休後的年度開支需要27.6萬元，才能應付生活及醫療支岀。

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責任編輯：王明芳