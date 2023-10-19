施政報告鼓勵生育　有稅務優惠？

▲ 生育政策或有突破。（資料圖片）

施政報告下周三（25日）發表，據悉將有鼓勵生育政策，包括加強幼兒照顧服務、增加在職家庭津貼金額、提高社區保母服務獎勵金等。

16年前，「風之后」李麗珊在一個銀行廣告說過，「養一個小朋友要400萬元」；去年的新廣告，李麗珊說「今時今日要600萬了。」香港生育率全球倒數第一，原因有很多，施政報告將有措施鼓勵生育，料包括研究稅務優惠。

家計會8月的調查顯示，香港夫婦平均子女數目只有0.9人，創歷史新低。施政報告諮詢時，多個政黨和市民均獻計鼓勵生育，包括提供生育津貼、扣稅、加強託兒服務，甚至津貼市民雪藏卵子等。

津貼雪卵有風險 料不涉在內

至於津貼市民雪卵等，據了解，政府內部認為輔助生育包括雪卵，目的並非刺激生育，而是幫助想生而不能生的人士，而且不少人對雪卵的認知不是很全面，並非人人適合，且有一定風險。而且津貼女性雪卵，也可能變相令她們錯過最佳生育年齡，屆時風險會再高一些。

曾經雪卵受孕的民建聯立法會議員林琳早前曾講述相關過程，反映並不簡單。她表示，之前每天都要在身上打兩針，包括在肚皮上打薄血針，以及在臀部打「油針」。其中油針須打在臀部左上方或右上方的肌肉，歷時3個月，其臀部亦因此隆起一個個硬塊，「又要每天在肌肉餘下部分另覓位置注射，相當痛。」

據林琳透露，人工受孕整個過程花費逾20萬元，抽卵手術花約8萬元，前期抽血、化驗、見醫生，均是每次收費。

至於多少錢養一個小朋友的問題，育有4名子女的立法會議員陳祖恒說，很多人被早年「養大一個小朋友要400萬元」的電視廣告嚇怕，他認為養大一個小朋友毋須400萬元，又說擁有小朋友十分幸福開心，不能用金錢衡量。

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撰文 : 傅流螢