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凍齡女神丨全智賢滿分狀態推翻「殘爆生圖」　靠6招凍齡秘訣維持冰封美貌

娛樂 13:50 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

全智賢來港出席活動，滿分狀態推翻「殘爆生圖」。

南韓女神全智賢睽違6年再度來港，昨日（10月18日）現身中環出席Burberry時尚活動，以品牌代言人身份亮相。

全智賢甫出場即獲粉絲高呼歡迎，雖然現身只有短短7分鐘，但其魅力足已吸引大批粉絲及途人圍觀，為一睹女神風采。同場還有馮德倫、何超儀、吳慷仁、徐濠縈等嘉賓，星光熠熠。

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月底踏入42歲的全智賢，容光煥發、皮膚狀態滿分，完美推翻早前現身倫敦時裝周睇騷，被網民野生捕獲的生圖照。當時被指臉上的眼袋和法令紋藏不住，零修圖之下老態盡顯，在網上引起討論。與此同時，有網民認為過年40歲長紋也絕對合理，這正正引證全智賢是天然女神，大讚老了一樣美！

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6招凍齡秘訣大公開

全智賢憑著2001年主演經典喜劇《我的野蠻女友》中的無添加美貌，一炮而紅，2013年電視劇《來自星星的你》飾演「千頌伊」一角，顏值再次登上顛峰。其冰封美貌更維持22年不變，即使已為兩子之母，仍能保持著「千頌伊」及「野蠻美貌」，原來一直靠著6招獨門秘訣。

第1招：注重保濕

全智賢之所以駐顏有術，原來十分注重為肌膚保濕鎖水。作為演員的她經常忙碌拍攝，同時需帶著濃厚的妝容，特別消耗水份，容易出現乾燥脫皮現象，所以無論每晚多疲倦，都必定敷面膜勤做保濕。

第2招：從不揉搓皮膚

她曾透露自己屬敏感肌膚，洗臉方面從不揉搓皮膚，反而反覆搓出泡沫，以豐盈泡沫採取「快狠準」做法快速徹底清潔，盡量縮短洗臉時間，減低清潔用品傷害皮膚的機會。此外，她還會以清酒護膚，有收細毛孔的功效，一周浸三次清酒浴，幫助排毒。

第3招：掌溫按摩法

除了在洗臉後用化妝棉濕敷精華液，還配合「掌溫按摩法」加速護膚品吸收，在短短3分鐘便能讓肌膚飲飽水。而且全智賢不用工作時甚少化妝，讓皮膚好好休息，就算素顏也必定塗防曬乳液，阻止紫外線傷害，減低衰老風險。

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第4招：玫瑰果油按摩全身

她曾在節目《Everybody》分享維持性感鎖骨與柔嫩肌膚的秘密，每天都會在身體上塗抹玫瑰果油，並且按摩全身。玫瑰果油的維生素C比起檸檬還多60倍，美白與抗衰老效果顯著。

第5招：睡足8小時

充足睡眠有效促進新陳代謝，所以全智賢非常注重休息時間，每天一定睡足8小時，尤其凌晨3時是睡眠黃金時間，有效調整機能和促進新陳代謝，有助燃燒體內脂肪，相等於慢跑1小時所消耗的卡路里。此外，她每天必定運動至少30分鐘，從不讓自己停下來。

第6招：左手+塗口紅吃飯

除了做運動keep住苗條身形，全智賢自創獨門進食秘訣，就是用左手以及塗口紅形式吃飯，降低進食速度，逐漸感覺到飽足感，控制進食份量不用吃太多。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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