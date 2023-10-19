【兒童健康】5歲Lucy咳足成個月靠針灸治療 李元元全身拮逾10針冇扭計

▲ Lucy咳咗成個月，媽媽惟有帶佢去做針灸治療。

李燦森同太太梁志瑩（Sophia）的5歲大女李元元（Lucy），憑冬茹頭加肥嘟嘟的身形，還有搞笑本領被封為「最萌星二代」。

Lucy最近禍不單行，先是上月尾爸爸李璨琛48歲生日，她送了兩行鼻涕及幾篤痰慶祝，之後颱風「小犬」襲港，8號風球當日，Lucy中頭獎，額頭撞凹個櫃，額頭腫起並留下深長血痕。原來Lucy久咳不止，媽媽昨日帶她去做針灸治療，全身拮逾10針，她都冇扭計，好勇敢！

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小兒咳嗽難癒！肥嘟嘟的Lucy自上月27日爸爸李璨琛生日，開始患上傷風感冒加咳嗽，至今仍持續咳嗽，媽媽Sophia惟有帶她找中醫師做針灸治療，

開頭佢係有啲驚，不過知道媽媽在她身旁，她說她什麼都不怕！

從Sophia上載的影片，看到坐定定的Lucy等醫師時，臉上帶點呆滯，雙手緊握感覺不安，之後在Sophia的鼓勵後，臉露笑容，充滿力量！Lucy乖乖趴在床上，背脊向天，Sophia則按著她的小腿，醫師向她解釋施針後會「痺痺地啦！」，而Sophia則著女兒「放鬆得喇！頭先已經㓤咗幾個窿」，醫師先在Lucy肩背㓤了9針，並說：「若無其事啦！你真係好叻呀！都未見過咁叻嘅女仔」，接著又在Lucy頭頂再㓤3針，整個過程Lucy都表現得好勇敢好鎮定，Sophia大讚：「叻叻LuLu！犀利呀BB！」

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網民讚勇敢

看過影片的網民大讚Lucy好叻，比大人還勇敢，「阿Lu叻豬，唔怕針！反而有啲EE、叔叔怕針怕到鬼鏈咁叫！」、「真係好叻叻，整咁多支針，快啲好番」、「好勇敢嘅小朋友，佩服呀，連個頭都可以針」、「感受到Lulu對媽媽嘅信任，勇敢的Lulu要快啲好返！」

另有網民看到Lucy的頸上、雙手及腳掌畫上多個圖案，雖然比起爸爸李璨琛身上的紋身數量，仍有一段距離，「媽媽，背脊差啲紋身公仔呀，下次去針灸前要整返幾隻啦」、「最亮點又型係隻手啲公仔圖」、「成身紋身係咪可以壯膽㗎」、「點解你啲紋身多過老豆」。

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責任編輯：王明芳