【減肥大作戰】台灣百萬YouTuber靠6招飲食減肥法　2個月激減15磅體脂降5％

▲ 台灣百萬YouTuber靠6招飲食減肥法，2個月激減15磅體脂降5%。

減肥要找到適合自己的減肥方法。台灣百萬YouTuber「魚乾」日前拍片，分享自己成功減肥的經歷，在2個月内成功減15磅，體脂亦下降5%，臉頰和身型都變瘦，整個人看起來都更加精神和漂亮。

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台灣YouTuber「魚乾」經常拍攝分享美食生活的影片，目前已經有約127萬個訂閱者。早前，她在個人YouTube頻道上載影片，分享她2個月内的減肥經歷。

在魚乾的YouTube頻道中，2個月來，她都經常會分享自己的飲食餐單，以及煮食日常。她表示，這種做法可以時刻提醒自己需要控制飲食，喚起自己初時的決心，同時看到觀眾的支持也會更有動力。

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6招飲食減肥法

魚乾表示，自己一直以來都有減肥，認為自己體重正常就可以。不過由於年齡增長，新陳代謝減慢，她因此開始注意健康問題，決心改善飲食，讓自己變得更健康。

她在影片中分享，早前參與為期8周的飲食改變計劃，體重成功由60.5公斤（約133磅）減至53.8公斤（約118磅），體脂也從34.3%降至29.3%。同時，她也分享了自己6個飲食和生活上的減肥小妙招，鼓勵大家可以找到適合自己的方法減肥。

1. 每天飲3000毫升清水

魚乾表示，每日都會飲3,000毫升清水，以增加飽腹感。她還購買數個大容量的水樽，根據不同情況使用不同水樽，還能掌控飲水的份量。她亦指出，帶有吸管的款式，飲水速度會比較快。

2. 每天兩餐配合間歇斷食

魚乾每天都會吃兩餐，期間會有個小食時間，進食堅果、毛豆、海苔等健康零食。兩餐過後，要有段時間保持空腹狀態，讓體內消耗脂肪。

3. 注重飲食次序

在吃飯的時候，進食次序也很重要。魚乾表示最好按不同種類，分先後次序，要先吃蛋白質，再吃蔬菜，更強調「澱粉要最後吃！」這樣便能在維持身體活動的同時，也可以減少澱粉的攝取。

4. 手機應用程式助管理體重

魚乾亦直言，她會靠手機應用程式幫助減肥，裡面會有營養師，可以詢問任何關於減肥的問題，營養師亦會協助提供飲食意見，並會像朋友般時刻提醒，讓她更有動力去控制飲食。

當所有的減肥疑惑獲得解答的時候，減肥就會變得非常的輕鬆，因為不用再自己從頭摸索。

5. 調整減肥心態

減肥時，調整好自己的心態最重要。魚乾坦承，若飲食回到原來的習慣，體重自然最初的狀態，因此為健康需維持現時的飲食。

若想做出改變、減脂成功，最重要的都是要堅持下去！要下定決心！我沒甚麼 「明天再開始」或 「今天這樣做應沒關係」的心態，不要讓自己的決心變得廉價。

6. 切勿過度運動

減肥可以按部就班，運動量可以慢慢加大，「不要對身體過度施壓，讓其慢慢習慣這件事。」同時不要每天都量體重，一周一次就好，不用給自己太大壓力。她還表示，不要為拍美照而減肥，這樣效果會不持久，「我是因為覺得自己變健康而快樂」，這樣體重才不易反彈。

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責任編輯：羅嘉欣