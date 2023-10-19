【家居安全】主人房突傳魚腥味竟是起火先兆　女子網上求助驚揭恐怖來源

▲ 房間傳魚腥味竟是起火先兆，女子網上求助驚揭恐怖來源。

家居異味要留神！蘇格蘭一名年輕人妻，一直因為家中主人房傳出不明來歷的魚腥味而深受困擾，即使曾檢查及清潔全屋排水口及馬桶，情況亦無好轉。她於是上網做相關搜尋，竟然真的有所得著，並發現腥味源頭源於牆身內有電線發熱燒焦，外層的塑膠亦已燒溶，若非及時發現，後果可能不堪設想。

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26歲人妻Claudia Anderson於抖音講述事件，指該股魚腥味已在房內出現了數星期之久，期間她與丈夫一直努力尋找氣味源頭。起初他們認為可能是排水管散發出的氣味，所以曾拆下馬桶的排水管，又清潔了廁所的排水口，即使已經確保一切均清潔乾淨，但魚腥味卻仍然存在，令他們不勝其煩。

Claudia於是決定在網上作相關搜尋，結果有資料顯示，魚腥味可能代表著電線有問題，她於是馬上邀請曾是水電工的老爺來家檢查，最後更在房門附近的牆身電掣，找到了魚腥味的來源，原來是一條電線疑過熱燒斷，並且正在燃燒插座內部的塑膠。Claudia表示，十分慶幸他們及時發現了問題的所在，否則後果可能不堪設想。她亦因此語重心詳提醒其他人，如果臥室中出現無法解釋的魚腥味，最好立即尋求水電工檢查。

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責任編輯：羅嘉欣