Disney+韓劇︱《惡中之惡》向發哥致敬　兩大男神池昌旭魏河俊喋血街頭

▲ 池昌旭打鬥場面不錫身，影迷我見猶憐感心痛。

Disney+原創韓劇《惡中之惡》，由兩大型男池昌旭、魏河俊擔綱，故事背景是90年代的韓國，一個力求上位的犯罪集團首領，一個置自己安危於外的盡心盡力臥底警員，兩人的角力以及加上另一女角的感情瓜葛，令劇情甚有張力。



此劇發布的預告海報以「最邪惡」來吸引觀眾，導演韓東旭要寄喻的無論是性本善、性本惡根本不重要，真正影響善惡的關鍵，在於環境與成長過程。

▲ 繼《Moving異能》後，Disney+ 原創韓劇《惡中之惡》，同樣叫好叫座。

《惡中之惡》重塑90年代黑幫猖獗的江南，以中、日、韓犯毒集團為背景，本為夜場DJ的鄭企鐵（魏河俊飾）不擇手段上位，最終成為犯罪集團頭目。

而耿直的鄉村警官朴俊末（池昌旭飾）接獲上頭任務，要當臥底潛入組織內部，卻意外發現同樣身為警探的妻子劉宜貞（林世美飾）也參與這次的危險任務，最棘手是，太太竟是鄭企鐵的舊情人。危機四伏的調查，加上3人複雜的情感牽連，劇情有爆炸力，演員演出的複雜情感亦深刻到位，難怪在Disney+一上架，即大獲好評。

開宗名義是犯罪動作劇，此劇並無令觀眾失望，第一集開首已是連場打鬥戲打到飛起，而且設計得甚有速度感，看得觀眾熱血沸騰。

▲ 魏河俊演活了黑幫頭目的冷血無情與心狠手辣。

魏河俊冷血眼神叫人心寒

大家自然把焦點放在兩位男主角身上。鄭企鐵由夜店DJ到登上組織首領，由初生之犢的衝動進擊，慢慢變成首領的冷靜卻兇狠，飾演此角的魏河俊，雖然樣貌俊朗得零死角，但他的冷峻眼神，隔着熒光幕也令人覺得毛骨悚然。

至於飾演臥底的池昌旭，打鬥場面也出盡全力不鍚身，因為角色朴俊末本為一名鄉村警察，因為父親曾犯事而無法再向上晉升。

得到此臥底任務的機會後，由本來正義凜然的警察偽裝成兇狠無比的前黑幫大哥太虎的堂弟，為求加入以鄭企鐵為首的「江南聯合」黑幫組織更不惜任何代價。於劇中為得到鄭企鐵的信任經常以身犯險，與三山五嶽敵對打到落花流水。

▲ 池昌旭在《惡中之惡》中飾演正直警察朴俊末，為了升官不惜混入黑幫做臥底。

文戲同樣搶鏡

打鬥場面明快，但劇中亦不乏角色表達內心溫情一面，劇集中朴俊末的外母因病離世，但因鄭企鐵在身旁而不得外露任何情感。以去洗手間為理由的朴俊末，到靈堂外淚流滿面地致上最後敬意，轉眼間馬上收起任何情緒與首領會合，表情演繹相當到位，觀眾大讚池昌旭的演技再上一層樓。

兩位男主角人物性格分明，編劇應記一功。當朴俊末成功混入組織深得高層重用，但種種事故卻令鄭企鐵對他起疑。當鄭企鐵開始懷疑組織內有警察混入，矛頭指向新加入的朴俊末。

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朴俊末憑計謀及奮不顧身拯救鄭企鐵於危險之中的表現再次得到信任，文武兼備的朴俊末成功化解每一次的危機。相反鄭企鐵由殺害自己大佬出身，自不然疑心極重，但面對生死危機後卻又再次信任身邊不惜任何代價保護自己的人。

劇集一早已揭開朴俊末為臥底一角，每每遇到危險時總有方式解圍，令觀眾異常投入，擔心男神池昌旭作為臥底深入犯罪組織的身份被揭穿後會慘遭毒手，劇力非常緊張逼人。

▲ 雖然是主導韓中日三國的毒品壟斷集團的大佬，魏河俊飾演的鄭企鐵，另一面性格有義氣兼重情。

《英雄本色》彩蛋

《英雄本色》於1987年在韓國首映，至今仍是韓國最賣座的香港電影，令周潤發和張國榮成為了韓國家傳戶曉的人物，作品展現的暴力美學和黑幫元素啟發了後續無數韓國本土黑幫片，也是最常被拿來埋彩蛋的作品。

在《惡中之惡》也有對《英雄本色》的彩蛋環節，朴俊末一次救鄭企鐵身受重傷入院，出院後組織內一位成員一邊護送朴俊末一邊向他說道：「你想學周潤發嗎？你就是打不死，好像《英雄本色》一樣。」香港觀眾看到這部分，一定會會心微笑。