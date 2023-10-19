遲來的加冕︱喪母失聲雙重打擊陷人生低潮　車婉婉受《中年好聲音》啟發：不是孤單一人

節目《中年好聲音》記錄中年人熱血追夢的故事，令不少觀眾深受感動。主持車婉婉從新秀冠軍起步，一曲《會過去的》唱到街知巷聞，但數數手指，距離上一首作品已有9年之久。

闊別樂壇多年，她終於推出新歌《遲來的加冕》，由伍仲衡作曲、編曲及監製，林若寧填詞。婉婉笑言被《中年好聲音》打動和感染，於節目尾聲彷如接到一個「召喚」，叫她造一首歌曲記錄這段黃金旅程。

【遲來的加冕】車婉婉主持《中年好聲音》人氣再升 事隔9年推出個人新歌

▲ 相隔9年，車婉婉推出新歌《遲來的加冕》，記錄《中年好聲音》為自己帶來的感悟。（陳慧安攝）

新歌盛載生命感悟

在參賽者身上看到當年自己參加新秀、初出茅廬的影子，而對第一次主持綜藝節目、做總決賽直播的婉婉來說，她亦同樣是新人。

而製作《中年好聲音》的幕後團隊，亦是初次製作這類節目。大家一起緊張、一起努力、一起學習，婉婉將這份互相陪伴、同行的暖意，都收在這首「治癒系」新歌之中：

我好感激每一個參加《中年好聲音》的人。其實不論幾歲，每個人的人生都花了好多時間、眼淚、血汗才來到這一刻。好多朋友帶着他的人生經歷來到這個舞台，盼以自身故事鼓勵其他人，令我想造一首歌跟大家分享。 明白每個人必定經歷過高低，有的可能仍困在漩渦、低谷中，有些已經走出來，但大家只要記住有愛，手牽手一起同行，你不是孤單一個人的。

▲ 《中年好聲音》參加者的生命故事，以及敢於追夢的熱血精神，深深打動了婉婉。（車婉婉Instagram）

突然失聲陷低潮

以唱歌表達感受，是婉婉一向抒發情緒的方法。惟這段闊別樂壇的時間，原來她曾因聲帶生繭、微絲血管爆裂致聲綫變沙，一度無法再唱歌。

當時歷經喪母之痛，再加上失聲的雙重打擊下，她更難過和迷失：「一個好簡單的音，我也控制不了，即使想唱歌也力不從心。耳鼻喉科、中醫針灸、言語治療都看了，醫生叫我嘗試轉換說話方式和發聲位置，減少對聲帶的傷害。」

▲ 婉婉指《遲來的加冕》歌詞細膩，填詞人林若寧彷彿將她的成長經歷濃縮在這首歌之中，令她十分感觸。（陳慧安攝）

期間亦曾獲邀擔任許志安演唱會、黃偉文作品展的表演嘉賓，婉婉憶述當時極無自信，站在紅館舞台上「腳都震晒」，也對自己要降Key演唱，表現不夠完美而失望。

她憶說：「以往我一拿起枝咪，就甚麼歌都唱到，（那份自信）的差距太大了。還記得當時硬住頭皮，好大力捉實安仔的手，『夾硬』表演完。其實每個人都會有經歷，幸而每次都有好朋友在旁鼓勵我，推動我衝破心理關口。」

面對不完美的自己

意外陷入歌唱生涯的低潮期，當時婉婉只好專注電台工作。但現時回望，這段經歷反而成為了一個密集式訓練的機會，為她的主持功力打好根基：「我學會了如何表達自己，如何訪問別人，在有限的時間內說重點，用心做一個節目。」

相信一切是最好的安排，因着這段經歷，令婉婉在《中年好聲音》中表現揮灑自如，受不少觀眾讚賞。

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新歌還未錄音，婉婉已在《中年好聲音》畢業演唱會首度獻唱。她指當時十分緊張，怕觀眾失望，又怕表現不佳，在監製極力支持下就「把心一橫」表演。

最後觀眾反應相當熱烈，她亦因而感觸落淚：「好久沒現場表演，突然要唱新歌，如此赤裸地面對自己的缺點，內心百感交集，既會自我懷疑，也要跟自己的情緒搏鬥。但觀眾反應好好，好支持、好愛錫我，很感謝他們。」

失聲過後，婉婉坦言現時的聲綫不復當年勇，像一把生鏽了的屠龍刀。起初對這把聲綫好陌生，要重新面對、認識和學習掌控這把聲音，但也會在有限的條件下做到最好，盼之後表演會愈來愈有信心。

支持兒子學滑板 愈踩愈堅強

除了要面對聲音的轉變，囝囝BBQ剛升小一，作為Working Mum的婉婉直言要重新適應。即使工作至深夜或凌晨，婉婉仍堅持每朝7時與兒子吃早餐、送他上學。就連BBQ全日制上課，婉婉也打算親自送飯到學校，可謂廿四孝媽媽。

媽媽集歌手、演員、主持人3個身分於一身，爸爸是游泳教練，BBQ沒對演藝或游泳感太大興趣，反而愛上踩滑板。

婉婉指兒子從小平衡力差，常常跌倒受傷，卻因一次參與滑板營的體驗，而對踩滑板產生興趣。「他第一次參加滑板營，跟住表哥一起踩滑板，跌到飛起，也哭得很厲害。我跟他說，哭是解決不了問題的，要思考如何解決。」

▲ 即使不斷跌倒受傷，BBQ也從未放棄滑板，這份堅持令婉婉十分佩服。（車婉婉Instagram）

為怕心痛，婉婉避開不看兒子的學習過程，其他媽媽前來告知BBQ跌倒，婉婉亦說交給教練指導和處理。「我個仔常常跌倒，不跌到『爆缸』也不哭，那次真的好痛。但我始終深信，將個仔交了給教練，就要尊重他，那一小時讓他話事，去教我個仔。」

縱然BBQ不靈活、常跌倒，他也好比心機學、不願放棄。其他小朋友因懂得踩滑板車、平衡力好好，有些滑板技巧練兩三次就練成。

但BBQ沒踩滑板車的經驗，直接學踩滑板，練到小朋友、教練都走了，他還繼續練習。「他哭着說想再試，抱住滑板再排隊，試到成功為止。自從那次之後，他便變得好堅強、好少哭，更會安慰別人：『不用哭，起身排隊再試過吧。』」

寄語兒子努力同時要謙卑

現在BBQ已練成多個滑板技巧，上落樓梯、跳級、 轉板都做到，婉婉被他的堅持打動，也覺得他戰勝了自己。「難得一個小朋友有這種堅持不放棄的精神，我應該支持和鼓勵他。即使將來面對甚麼事，失敗了也可再站起。他找到滑板這個興趣，能治癒自己，為自己帶來正能量，我當然支持。」

婉婉亦常常寄語兒子，要堅持、要謙卑，不能驕傲。像媽媽一樣，即使面對甚麼障礙，也低下頭默默做好，繼續嘗試、不斷前行，就足夠了。

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化粧：Meegan Seak@Brighten Up Image Production

髮型：Kate Shek@Hair Culture

服裝：boraaksu.Asia

場地: JA JA Restaurant

記者：吳霆俊