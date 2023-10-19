VTC「玩轉技能」嘉年華　ArtLike天地「碰碰豬」　邊玩邊學STEAM　

▲ VTC「玩轉技能」嘉年華,，現場將設有多個融合教育與娛樂的互動遊戲與攤位活動。(有關機構提供)

本週日又有親子好去處，職業訓練局(VTC)於西九文化區舉辦 VTC「玩轉技能」嘉年華,打造一個寓教育於娛樂的技能日，當日現場將設有多個融合教育與娛樂的互動遊戲與攤位活動,讓大小朋友邊玩邊學,了解各式各樣STEAM、廚藝、設計等技能如何應用於日常生活當中。不妨與親朋好友今個週日一同往體驗，共度歡樂又具意義的週日。

最新影片推介

職業訓練局(VTC)響應「開心香港」活動，將於10月22日(本週日)於西九文化區海濱草坪舉辦VTC「玩轉技能」嘉年華。今次嘉年華推出STEAM體驗，設有多個融合教育與娛樂的互動遊戲與攤位活動，涵蓋物理、綠色科技、 機械工程、人工智能等，全方位讓小朋友感受學習STEAM樂趣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

場內設有多個DIY活動，透過製作小手作，發揮創意，同時學習環保、工藝及行業知識。其他活動如Dok Dok機器車大戰、氫燃料模型車競賽、船舶繩結編等，適合不同人士參與，一同提升創意與開心指數!

若喜愛動物的大人小朋友，不妨到「智」寵樂園參與寵物按摩、狗狗共瑜、與寵同行訓練營和AI寵物照相站，讓主人及寵物一齊chill，部分環節須預先網上登記，名額有限，額滿即止。

而香港知專設計學院(HKDI)就會在「Art Like天地」有多個設計及潮流文化相關的遊戲及工作坊,讓大眾感受藝術與創作的樂趣。知專的傳意設計學系師生將科學與設計思維,融入經典遊戲「彈波子」當中,創作出全新「碰碰豬」競賽。玩家須鬥快將兩種不同物料製成的巨型彈珠推進對方的龍門,考驗眼光和反應。

在「仿景泰藍胸針工作坊」參加者可親手以UV塗料製作精美胸針,利用簡單技術做出類似傳統景泰藍閃亮繽紛的效果。另設有潮流達人首飾製作士室、中式服裝書簽DIY等，務求令你近距離接觸不同文化藝術，感受設計與創作的樂趣。

同場加映，知專的時裝及形象設計學系夥拍香港高等教育科技學院(THEi 高科院)時裝設計(榮譽)文學士、青年學院職專文憑(時裝)及 VTC 應用學習課程時裝形象設計學生,於主舞台呈獻以「玩樂」為主題的「創意時裝匯演」,結合時尚、舞蹈、表演和音樂等元素,展示學生的創意作品。

場區內亦設有「星級料理坊」，包括五感分子雞尾酒調配、像真水果製作等，透過平凡食材化成千變萬化的美酒佳餚，期間設有中西式廚藝表演，帶來多層次感觀體驗!

想挑戰體能極限？或是想健康一點？都可到「智Fit挑戰站」有各式各樣運動遊戲與再生食品製造工作坊，齊齊做個至fit達人。

VTC「玩轉技能」嘉年華

日期:10月22日(星期日)

時間:早上10時至下午6時

地點:西九文化區海濱草坪

網址:www.vtcskillsfiesta.hk

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳