【好去處】逾200位香港藝術家合作展覽　300件展品共推本地藝壇發展

▲ 首屆「The Collectible Art Fair」本周日起舉行。（攝影:陳家昌)

香港藝術中心主辦及香港藝術學院合辦，香港藝術學院校友會負責籌劃的首屆「The Collectible Art Fair」，將於10月22日至11月16日於香港藝術中心包氏畫廊及賽馬會展廊舉行。

「The Collectible Art Fair」將展出超過200位香港藝術學院校友及藝術家逾300件風格多樣的藝術作品，涵蓋繪畫、雕塑、陶瓷、裝置藝術、攝影及錄像等多元化媒介，讓大眾一覽風格多樣並獨特的藝術創作。

▲ 展覽收益扣除必要開支後，將全額撥捐香港藝術學院發展及培育年青藝術家。

展覽收益扣除必要開支後，將全額撥捐用作香港藝術學院發展及培育年青藝術家，推動本地藝壇發展。

香港藝術學院舊生會今年5月公開招募校友參與「The Collectible Art Fair」，得到本港甚至身處海外的眾多校友踴躍回應。校友會亦同時邀請曾與香港藝術中心和香港藝術學院合作的藝術家參與，令展覽的內容更豐富精彩。

▲ 觀眾欣賞不同優秀創作，亦可以收藏喜歡的作品。（攝影:陳家昌)

觀眾可藉展覽欣賞不同背景藝術家的優秀創作，亦可以收藏喜歡的作品。展覽收益扣除必要開支後將全額撥捐予香港藝術學院，作為培育年青藝術家的資金，對推動本地藝壇發展具有深遠意義

其中 19 位參展藝術家及校友（按英文名字母先後排序），包括阿三、陳育強、Rhett D’Costa、何兆基、林嵐、林偉而、黃麗貞、蘇慶強、翁秀梅、陳思光、陳麗雲、方梓亮、劉德銘、梁寶瀛、李寧、吳啟峰、蕭文潔、陶啟安及曾敏富。

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記者:陳家昌