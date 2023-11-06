報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】OTMALL x iClean愛潔淨｜清潔除油布 (台灣製造)

試用專員:Lai Kwan Lok

返咗屋企之後目標都係搵啲廚房入面覺得最污糟同埋油冧冧又多嘅地方試下佢， 試嘅時候我搵埋我阿媽一齊試因為始終佢先係用得最多廚房嘅人， 最後我哋搵咗屋企嗰個飲水機個頂嚟做測試， 一用嘅時候真係耳目一新， 效果好過平時就咁用濕紙巾抹， 基本上成個頂你睇圖片已經乾淨曬， 我阿媽話都真係算幾方便因為平時如果佢要清潔就要落藍威寶， 我同佢講話我上網搵過大約一張iclean除油布大概兩蚊左右， 我問佢覺得值唔值得， 佢就話覺得值得買，如果將來嗰兩盒試用嘅話用曬應該都會再買

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Iman

很幸福被抽中試用呢款來自台灣既除油布。一打開就有濃濃既檸檬味，質地比起一般濕紙巾厚實得多。因為夠厚，最啱用嚟抹頑固嘅油漬。用嚟抹每日都用嘅氣炸爐，效果非常好。大力推介！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lee Mun Han

收到試用清潔抹布之後已經急不及待早上拿來使用，廚房中一直最難清潔就是抽氣扇由於不能拆除來清潔扇葉及馬達旁邊部分故此以前只是隨意清潔扇面但是馬達部分及扇葉後面很少清潔，但是用這樣的抹布的確可以一抹就吸收了長年累月的油漬污垢，好處是沒有出現毛頭而且清潔能力很强，更加不會像之前使用過之抹布會留下泡沫在扇葉上，最後我要稱讚的是此抹布沒有多餘的香味，太多添加化學香味精只是影響使用者健康及破壞環境，總括來說我非常滿意這個品牌的清潔除油布.

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lai Fung

剛剛開咗盒愛潔淨清除油布原來擺喺廚房個洗衣機都係好多油漬㗎我剛剛用嚟抹個洗衣機油漬即刻清除晒仲有淡淡的清新檸檬香味好快就去到啲污漬好正啊好用我會繼續使用呢個品牌

▼ 點擊圖片放大

試用專員:suen chun fong

今次有幸被ToPick抽中好物試用的愛潔淨除油布真開心。因為以前抹爐頭是一件非常痛苦的事，但自從用咗這個除油布真是十分輕鬆。它真係好似識變魔術咁只要輕輕一抹啲油就唔見咗，抹完之後仲會發出清新嘅檸檬味。這款好物一定會介紹俾我啲好朋友，因為有好嘢當然唔會獨享啦。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Tam ka ling

今次有機會可以參加試用活動真係好開心，因為我每日都喺屋企擔任做家頭細務呢個角色，所以都急不及待開黎使用，結果效果真係唔錯，可以抹乾淨廚房日用品，都幾好用，好快就乾淨哂，的確好值得介紹俾我親朋好友一齊用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:sin wing sze

這 塊 除油布 十分好用 能有效去除爐面上堅固嘅油污且不 損害 爐具表面 用後令 爐面更光潔而且不傷手 值得推介

▼ 點擊圖片放大

試用專員:YAU KWOK KUEN

首次試用 愛潔淨 清潔除油布，我感覺到它的質地滑而柔軟，不傷皮膚，但去除廚房廚柜油煙等頑固污漬的能力十分強，從今以後，我定會繼續購買使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Stella Wu

1）專利封口蓋好特別，要經過學習先開到，感覺乾淨，亦可以保持除油布的濕潤度

2）布質堅韌，大小適中，少少清潔劑味道，沒有濃烈的化學香料氣味道

3）清潔力及去油力強， 洗碗前先以除油抹布去除難清潔的油漬污垢，很方便

4）不是遇到太特別的污跡，亦可以直接作為碗布用，不用再加洗潔精，亦可以清潔一次碗碟

5）雖然除油力強，但係用完雙手感覺舒服，不會很乾

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Cheung Man Kuen

一般人清潔時會用抹布擦拭器具，但如果沒有定期以正確的方式清洗，反而會悄悄變成「細菌窩」，一不小心成為廚房的污染源，導致越清越髒。這時候只要有愛潔淨清潔除油布就可以輕鬆搞定，簡單一張就可以自動吸附黏膩油垢和焦垢，快速瓦解油脂，就算是烤箱、抽油煙機上的陳年油污，也可以馬上分解乾淨。

打掃時再也不用戴手套，也不怕傷手或是有毒氣，就像濕紙巾一樣抽出，只要輕輕一擦把任何油污解決，一次把各處都清理乾淨，省時省力，用完即丟，超方便，絕對是家務最佳幫手，也不用再收拾後續打掃工具，是貼心的懶人包！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:IP PIK HAN

iClean 愛潔淨清潔除油布,是我第一次用這類型的除油布,感覺新鮮,未用前沒有太大的期望,它是否可以輕鬆清除廚房上的油漬.因為我的油煙機積聚了很多千年油漬,試過多種方法都無法去除.想不到用iClean愛潔淨清潔除油布可以不用太用力除去多年的油漬污垢.會介紹朋友用.

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lee Shiu Hung

讓我來分享一下我使用iClean 愛潔淨｜清潔除油布的心得吧！這可是一段驚奇又有趣的清潔體驗。

首先，我得說這個除油布真的是神級的存在！它不僅獲得台灣公證檢驗報證明，抗菌率達到99.99%，甚至能抗肺炎桿菌，這讓我對它的除菌能力無比敬佩。我現在可以大聲宣布，我的家已經從菌菌滿布的巢穴變成了一個乾淨又安全的避難所！

更令我驚喜的是，這個除油布不含有害物質，既不傷手也不傷害物件。這點真的太重要了！我以前總是擔心清潔過程中使用的清潔劑會對家中的物品造成損害，但現在我可以盡情地使用這個除油布，對各種表面進行清潔，再也不用擔心意外發生。

而且，這個除油布的去污能力真是超強！它使用了高濃度檸檬精油潔淨配方，對陳年油污也能輕鬆應對。我以前總是為了清潔油煙機而煩惱，但現在只需拿起這個除油布，輕輕一抹，油污就像魔法般消失了！我總是在心中默默感謝這個除油布，為我的生活帶來了便利和舒適。

最後，我要說這個除油布真的非常方便又環保！全程無需用水及清潔劑，完全不黏手，這真是清潔的一大革命！以前我總是需要拿出一堆清潔用品，然後還要大量使用水，但現在只需一片除油布，就能輕鬆搞定一切。這不僅省時省力，還能節省水資源，真是一舉兩得！

總而言之，iClean 愛潔淨｜清潔除油布給我帶來了驚喜和便利。它的神級抗菌能力、無害成分、強力去污能力以及方便環保的使用方式，讓我成為了一個忠實的粉絲。現在，我終於可以在家中盡情享受清潔的樂趣，而不再為繁瑣的清潔工作感到頭痛了！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Fung Lai on

我攞 OTMALL x iClean愛潔淨清潔除油布 嚟抹打完邊爐廚房枱面, 啲油漬通抹走曬； 另外再用一塊嚟抹埋鞋底，幾大力用力抹擦都唔會穿, 抹完有陣花清心花香嘅味道，會keep住回購買

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Almond Ng

從未見過用紙盒做PACKING嘅濕紙巾, 另外佢個專利蓋都幾緊實, 唔怕開封耐咗D濕紙巾會乾哂!

因為有養寵物, 平時潔淨家居覺得好大工程, 要先落清潔液, 然後又要過水, 要用好多時間

呢款濕紙巾一拎出嚟已經聞到好FRESH嘅檸檬味, 用嚟抹抽油煙機或煮食爐附近嘅油漬, 或平時積落變咗少少黏笠嘅地方都很輕易變得乾淨, 最正係一次性, 又唔使過水, 真係懶人恩物

而濕紙巾質地唔會好薄又唔易爛, 我起無帶手套下, 用完隻手都唔會出現敏感或乾, 唔錯!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Yu Hei Tung

今次試用台灣iClean 愛潔淨出品的多用途廚房清潔除油濕布，係家居清潔的好幫手！呢塊濕布可以方便我用來清潔廚房，有油漬的地方，濕布帶有檸檬清香，用上了40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方，成份天然，又唔傷皮膚。包裝都好user-friendly，帶有專利蓋身，比起普通濕紙巾包裝，更密實，產品介紹話仲可以保存長達三年不變乾。呢塊濕布仲可以清潔下小朋友的玩具、單車既油漬,都真係幾好用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Sylvia kwok

試用過來清潔爐頭, 去油力也不錯, 清潔後爐頭沒有留下痕跡或水印, 非常方便, 即用即棄, 不用另外買去油清潔劑, 也不用過水. 紙質也不錯, 非常堅韌. 唯一提議是檸檬氣味較濃列, 如果有花清香味或多一些味道選擇會更好.

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chi Wing

打開iClean清潔除油布包裝後，發現iClean抹布比坊間其他品牌的抹布較濕潤，經過使用它來清潔廚房抽油煙機後，我認為此抹布的去油能力超強，輕輕一抹便能把頑固油漬清除。另外，我喜歡這款使用膠蓋的包裝，能有效保持抹布的水份及濕度，不會容易被揮發，方便家居保存。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Yuen siu kwan

愛潔淨除油布的包裝指示很清晰，令我容易明白如何開包裝，讚！我用除油布清潔爐頭，爐頭的油漬污漬瞬間去除，十分好用！我用此除油布後雙手感覺不乾，我相信應該有潤手的成份，而且除油布有我喜歡的淡淡檸檬味，所以加分！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Ng shuk fun

做家務，係好多人嘅煩惱，要保持家居清潔，真係一啲都唔容易！

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，有好物嘅幫助，令到做家務都再唔係苦事！今次我試OTMALL x iClean愛潔淨清潔除油布 ，佢以40顆檸檬箤取成高濃度檸檬精油，成為清潔除油布嘅基本，以油去垢藉着超強的潔淨力一抹走解決左積聚已久嘅塵垢，佢亦添加左橄欖油、礦物油及羊毛油脂，真正溫和不傷手，亦通過SGD認証，不含有毒成份，真係快靚正。

試用正式開始，我用佢來清潔我呢個積左塵好難清潔嘅風扇，本身積滿塵垢，用除油布只係十分鐘左右就抹得乾乾淨淨，十分之方便快捷，效果很好啊！

有咗OTMALL x iClean愛潔淨清潔除油布，以後清潔家居就冇難度啦！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Leung Ah Fung

覺得呢個除油布好勁，因為佢清潔嘅能力好強，一抹就搞掂，我平時抽油煙機都係用佢嚟抹，仲要唔傷隻手，因為我隻手好易敏感，平時洗碗用洗潔精都會紅晒

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Emma Lau

多謝TOPick送iClean愛潔淨清潔除油布俾我試，收到清潔除油布好驚喜的40塊可以細細盒方便收納。專利封口蓋可以保存三年都唔會乾，簡單可以拉出一張清潔除油布。除油布散發出清新嘅檸檬味，不會黏手，因為通過SGS認證不含毒性物質及有毒溶劑，我好安心拎去抹焗爐，一直都好困擾抹焗爐，試過用清潔劑抹，唔知點抹走清潔劑。除油布就好輕易咁抹走焗爐污漬，又唔會怕仲殘留清潔劑。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lau Man Kwong

試用了iClean 愛潔淨｜清潔除油布後，我對它的效果感到非常驚訝和滿意。作為一個注重家居清潔的人，我一直在尋找可以快速、有效地清除油污的產品，而iClean 愛潔淨｜清潔除油布正好滿足了我的需求。

首先，我對於這款除油布的衛生安全性感到放心。根據台灣公證檢驗報證明，它具有99.99%的抗菌率，甚至可以抵禦肺炎桿菌。這意味著在使用這款除油布的同時，我可以放心地保持我的家居環境更加乾淨和衛生。此外，這款除油布不含有害物質，使用起來既不傷手也不會對物件造成損害，讓我更加安心使用。

其次，iClean 愛潔淨｜清潔除油布的清潔效果非常出色。它採用了高濃度檸檬精油潔淨配方，能夠輕鬆去除陳年油污。在我使用這款除油布時，只需輕輕擦拭，油污就能迅速被清除，讓物件恢復光潔如新的狀態。令我驚喜的是，整個清潔過程完全不需要水和清潔劑，這不僅節省了我的時間和精力，同時也對環境更加友好。

最後，iClean 愛潔淨｜清潔除油布的使用體驗非常方便。它不會黏手，觸感非常舒適，讓我在清潔時感到輕鬆自在。而且這款除油布的持久性也很出色，一張布可以多次使用，更加節省了我的開支。

總之，我對iClean 愛潔淨｜清潔除油布的體驗心得非常正面。它的抗菌效果、強力去污能力和方便的使用方式讓我對這款產品印象深刻。從現在起，我將毫不猶豫地將iClean 愛潔淨｜清潔除油布作為我的清潔利器，為我家帶來更加乾淨和舒適的環境。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Pui Ying

它能有效去除油污和污垢，讓表面恢復光潔。它柔軟耐用，可多次重複使用，節省使用成本。相比單純使用水和清潔劑，使用除油布更環保，減少污水產生。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:eva

廚房抽油煙機d油積好難洗，平時真係唔想清潔，一年只會抹幾次，今次試用左台灣呢盒愛潔淨，本身都唔抱咁大期望，因為個包裝好普通，但一用一抹，即時嘩左一聲出黎，好勁好快好方便，一抹就清潔到痴立立既油積，有陣清香味，我睇過成份，話唔會唔刺激雙手既皮膚架，最後我只用左十分鐘，就抹乾淨兩邊抽油煙機既外架，即時好似新既一樣，估唔到平平無奇既外表，清潔去污積力驚人，我會繼續用，再清潔埋屋企其他有污積既地方！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Ng Wai Kwan

初初開合嘅時候有一點困難 因為唔知點樣 處理 膠蓋位置 開出嚟用 用咗比較長嘅時間研究。 然後我嘗試用來抹掉風扇面上的塵埃同埋油漬 感覺用得方便同埋效果不錯 沒抹完風扇覺得係乾淨嘅 而且亦唔會覺得雙手乾 真係有保護手嘅作用 我都會推薦朋友使用

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Ho Ka Pik

iClean潔淨力強，一抹就能輕鬆瓦解污垢，省時又省力；溫和不傷手，不怕變煮婦手；除油布可以直接輕鬆去油污，不需用水或清潔劑夠環保；而且一抽即用，可以隨時隨地使用，非常方便。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Ng Sze Wai

平時廚房爐頭頑固污漬處處很難清理，洗到手甩晒皮都未搞掂。iClean 清潔時無需戴手套，更可以強力去油污，省時省力，無需用水及清潔劑夠環保；而且隨時隨地可一抽即用，非常方便

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Cheung Hoi Ching

OTMALL x iClean愛潔淨清潔除油布對日常生活好幫到手! 我好中意用嚟抹廚房爐頭同微波爐, 因為只需要抽一張清潔除油布就可以一次過抹乾淨, 唔洗噴清潔劑, 又唔洗過水, 真係好方便! 另外, 帶狗狗出街有時踩到隻腳好黑, 用一般濕紙巾抹唔甩, 可以用清潔除油布抹左先, 再過一過水就搞掂, 慳好多功夫!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Ying Wan Yiu Vincent

開盒用了些功夫，不過也不太難。手抽式的設計令我更方便把除油布拿出來用。至於效果方面亦非常好,抹完充著油的碗後完全沒有油漬,摸下去也沒有油淰淰的感覺,之後洗碗也不用洗潔精,還有檸蜜清香,沒有刺鼻的味道。總括來說是個不錯的產品

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Lai Fan

愛潔淨清潔除油布，我用一段時候覺得整體還是不錯，布的尺寸剛好比手掌大用上時容易抓緊容易清潔，清潔程度也很好易推，比較污漕地方抹多幾下就會甩，但抹布本身有d油質會有泡泡出來，氣味清新不會有酒精味。我最喜歡是包裝設計，盒表面有個扭蓋，當不用時可以扭緊，這樣空氣不會進內導致抹布乾晒用不到。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Law Pui Yu

今次有幸抽中試用iClean 愛潔淨清潔除油布，好多謝Topick比哩個機會比我。睇咗產品介紹，知道佢有高濃度檸檬精油潔淨配方，可以輕鬆去除陳年油污。我就用佢來刷漏斗，因為哩嗰漏斗長年漏茶葉水或隔油，所以已經有層油漬點都洗唔乾淨，我本身諗住掉咗佢，宜家正好可以用除油布洗睇下可否救得返。刷咗幾下，明顯刷走D漬，跟之前死刷爛刷相比，今次輕鬆得多。以後有iClean愛潔淨清潔除油布幫手，我就輕鬆得多

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Leung Hoi Ting

首先，要稱讚下個包裝，密封蓋的，不怕除油布變乾。

家中有好多千年油漬，用極其他品牌的清潔劑也不能完全除污。除油布就有這個功能，不但一張搞掂，而且不用加水及清潔劑，十分方便。

這些千年油漬，我只需要大力的捽幾下，就能除掉。而且用除油布時大力捽，都不覺得油漬會黐著我的手。產品又有檸檬香味，只需幾分鐘就清潔完畢，陣陣清香味，令我突然覺得廚房乾淨晒。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Hing Fung

iClean愛潔淨清潔除油布針對日常炒煮燉時濺在爐頭嘅油垢，無須過水，一抹就可以輕鬆去除，絕無難度，非常方便！廚房油煙與油漬難免較多，但有iClean愛潔淨清潔除油布呢個強效清潔專家，強烈去除污漬，清潔過程事半功倍，幫我輕鬆打造廚房清潔，唔洗再怕會變成千年污漬，等我可以安心潔淨廚具，保持廚房衛生！細菌無處不在，病從口入，廚房清潔唔可以鬆懈，不能讓污漬成為細菌嘅溫床！試用完iClean愛潔淨清潔除油布，一試愛上，絕對係我廚房嘅好幫手，亦守護我一家人健康！👍👍👍

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Cheng fung ying

今次試用OTMALL x iClean愛潔淨清潔除油布，覺得愛潔淨除油布尺寸適中，檸檬味重，布料質地緻密柔軟。我試用了它在爐具，廚櫃、瓷磚和不鏽鋼表面上，它能有效去除廚房表面的油漬和污垢，效果滿意，不需要使用其他清潔劑，無需過水又不傷皮膚，超方便。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Kwong h y

愛潔淨清潔除油布簡直係家庭主婦的恩物，身為媽媽，每次煮食後，都已經好疲倦。只要好方便取出一張除油布，輕輕抹一下㕑房電磁爐，牆身，抽油煙機，已經可以輕鬆去除當日油漬，連抽油煙機頑固的污垢，都可以去除埋。相信有咗呢件恩物，媽媽們可以有返自己me time，廚房乾淨之餘，心情都靚d

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Tin Lun

這段時間試用了iClean愛潔淨除油布, 發覺家中的廚房真的乾淨了很多, 家人也因為不用經常清洗抹布, 而多了休息時間; 家人每天都會在家煮食, 廚房的油污真的是陳年油污, 如果偷懶幾天不清潔, 爐頭和抽油煙機等都會堆積了油污, 所以經常需要用清潔劑和大量的水, 還要花大量時間去清洗, 但用了iClean愛潔淨除油布之後, 真的方便很多, 可以輕鬆去除陳年油污, 無需用水及清潔劑, iClean還可以抗菌率達99.99%, 清潔時, 不傷手又不傷害物件, 多重功效, 方便又快捷.

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Siu Ming wai

我試用左 OTMALL x iClean愛潔淨 清潔除油布, 我覺得勁方便呀, 我成日用係煮食爐頭, 一抹就乾淨哂, 好強, 唔再油膩, 唔洗下下用洗潔精, 快手左好多! 這樣一抹又不傷手, 慳左好多時間, 而且又散發些檸檬既香味, 幾好 , 用完可再入手!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Shui wah

我用了iClean 愛潔淨多用途廚房清潔除油濕布, 用左效果好好, 佢有好強既潔淨力, 我抽油煙機積左好多油, 一抹就去到好多, 唔洗再下下用濕布抹, 方便又不傷手, 廁所板我都有用黎抹, 一抹乾淨, 仲有些檸檬香, 幾fresh, 一試愛上!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Kathy Fan

其實我平時都好懶 都係用潔油布抹爐灶

呢包台灣版 要打開個盒係有d玄機

大家一定要睇說明 呢個包裝既好處係

可以keep住d潔油布係最好既狀態

好 講番塊布 去油能力真係好高

因為為左試用 我用黎抹成個廚房

最油既 曲奇餅蓋

因為平時呀媽用黎蓋住個少用既爐頭

同埋用一排就掉 唔好點抹

我為左試真d 就揀個蓋黎用

大家可以睇到 抹左層黃色既油出黎

因為本身個蓋就係好油

抹完 我再摸個蓋 係完全冇痴痴立立既感覺

大家都可以試用下 呢隻

OTMALL x iClean愛潔淨｜清潔除油布

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lee Pui Wah

iClean愛潔淨清潔除油布，第一次試用給我感覺真好超方便，我清除最難搞的抽油煙機，煮食爐真的好容易，清潔非常簡單方便，只要輕輕一擦，啲油漬污漬好容易扶走晒，又不用過水，有一陣檸檬的清新香味，又能保濕雙手，做完家務對手仍然感覺好滋潤不會乾，真係清潔廚房的好恩物，太正啦，

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan On Ki

首先多謝TOPick俾我試用iClean愛潔淨清潔除油布，一攞番嚟，當晚煮完飯就即刻試用一吓，洗咗抽油煙機同埋焗爐，抽取一張清潔除油布擦拭油污表面，連頑固陳年油污都可以抹得甩，真係令我覺得好surprise，抹布面積都大，我抹焗爐一張就攪掂，可以將除油布放在油污上，覆蓋一段時間後再擦拭，輕輕鬆鬆就打理到廚房嘅爐具乾乾淨淨，清潔時冇帶手套，都唔覺得傷手，性質溫和，非常方便，以後有咩油污都一抹KO！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Fook Wui Fai

使用愛潔淨的清潔除油布後，可以有效地去除油污和污垢，提高清潔效果。它具有吸油性和耐用性。使用後方便清洗，易於保持乾淨和衛生，避免了紙巾的浪費和對環境的污染。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Leung Fung Ting

專利蓋身是有機關的，拎實後是密封的，難怪可保存長達三年不變乾。雖然是專利設計，但還是有改良之處，頭幾張濕巾拔出後，下一張總是無法順利抽出，需要用牙籤挑出來，但之後的抽取都十分順利。另外，恕我直言，經常放於廚房使用的產品，用紙盒包裝感覺好像不太安全。

至於產品使用效果是不錯的，試過用來清潔抽油煙機蓋及爐頭，又厚又黏的油漬瞬間就被融化(參看附圖)，抽取式濕巾在使用上的確很方便，味道是檸檬味，比較清新。謝謝Topick提供好物試用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong Wing Yin

i Clean這盒清潔除油布真的很好用，按着盒邊的指示打開後有一陣檸檬的清香，我用了一張輕輕一抹已把抽油煙機上立黐黐的油積抹去，真的又快又方便。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Dang Ting Fai

哩款產品有超強潔淨力，佢使用咗40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方，令到清潔既時候省時又省力，一抺就可以解決又厚又黏的污垢

另外，用既時候溫和唔傷手，因為佢添加咗橄欖油，礦物油同埋羊毛油脂等護膚原料

佢非常安全，安全無毒，通過哂SGS認證，完全不含毒性物質和有毒溶劑，可以令我安心使用

最後，我最欣賞佢既蓋身，哩個設計可以保存長達三年而且不變乾

我一定會keep住用佢的！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong Sze Yu Stacey

平時煮完嘢食之後廚房油淋淋，每次都要用好耐嘅時間嚟做清潔，呢隻除油布用咗40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方，好香檸檬味，抹完之後令到廚房好清新。介紹話「一抹輕鬆瓦解超強油污」，真係無講錯，平時要用幾枝清潔劑，宜家一塊布就搞掂晒😍

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong Wing Chow Sydney

起初我只聽台灣的朋友講這盒iClean愛潔淨清潔除油布怎樣好怎樣正，设有太多留意，但剛好今次貴公司可申請試用，真來得合時。因我的朋友們是單車人，經常踏單車遠足，我仔亦是單車愛好者，每次踏完必定清潔它，於是今次便試用完後，果真好乾淨，抹完好像新一樣，真值得推介，請看看圖片便知曉，惦！正！乾淨。而且抹抽油煙機一樣惦。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Tse Ys

多謝TOPick給予好物試用機會，今次試用了OTMALL x iClean愛潔淨 l清潔除油布，用了這塊除油布清潔抽油煙機，滿佈油漬抹了一兩下，就抹掉了一角落厚的油漬，不消十五分鐘就整部抽油煙機嘅油漬已抹走，乾淨如新一樣，比以往用清潔劑清洗得既方便方省時，非常好用，而且除油布成份不會傷害肌膚，很適合經常要為家居做清潔嘅我，產品又好用又保護皮膚，值得讚！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Liao Min Liang

此次試用好物iClean愛潔淨清潔除油布，十分滿意此產品，因為我本身很喜歡下廚做菜，但事後清潔廚具真的好麻煩，有時表面上看起來乾淨，但實際上還是有油膩感，總覺得沒有辦法完全去除油膩。此產品很符合我的需求，清潔力很強，只用一張就可以很快清除油漬及污垢，而且不用反覆清洗，可以省水兼環保，最棒的是使用之後還有淡淡的檸檬香，好清新，讓清潔不再是煩惱，可以盡情享受烹調的樂趣，提升生活質素，十分推薦給大家！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Yeung Nga Man

iClean 愛潔淨升級抗菌版清潔除油布超強潔淨力，使用40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方，散發出檸檬清新香氣，用來抹小朋友外出吃飯的餐具非常省時又省力，已通過SGS認證，不含毒性物質及有毒溶劑，專利蓋身可以保存長達三年不變乾，方便又衛生。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Li Wai Ying

一張便可以去除煮食後爐頭及瓷磚上的油漬，盒裝抽出的設計非常方便，每次用都可以去除頑固的油漬及餸汁，氣味有少少濃，不需要加其他清潔濟，便能夠深度清潔，清潔後廚房留有陣陣清香的檸檬味，有橄欖油及礦物油，溫和護手，用法簡單。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Rainie C

我收到 OTMALL x iClean愛潔淨｜清潔除油布 (台灣製造) 後立即試用，用來清潔抽油煙機的頑固油污漬！首先，我要用少少時間研究打開包裝封蓋，因為介紹寫其設計是專利蓋身，可以保存長達三年不變乾。我亦是第一次見到這款開蓋，跟坊間的只有貼紙封口的不同。

之後，我一抽出除油布是聞到陣陣香味，了解到產品使用了40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方，我想就是這原因！

我用來抹抽油煙機葉的油漬，的確一抹就抹走了大量污漬，不過布是容易透底，所以好快就要換另一張。

我看過介紹不肯定抹布是否可自然分解，因為如果要用來抹例如抽油煙機這類有大量油污的電器，就需要用大量抹布才可抹乾淨，是方便，但對環保方面亦是值得關注。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Molly Hui

這款除油布真的是煮飯家庭必備的清潔好物！ 每次煎完東西，油漬有噴到牆上，灶台上，我只需拿一張除油布，輕鬆一抹就可以完成清潔，不留痕跡，而且帶著淺淺清香，不會刺鼻！ 最重要的是，平時讓我很頭疼的抽油煙機，也可以用這款除油布搞定，十分輕鬆！ 由於我比較懶，洗碗清潔比較少帶手套，這款除油布溫和不刺激不傷手，很適合我日常使用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Vivi Shum

・超強潔淨力 | 使用40粒檸檬萃取成高濃度檸檬精油潔淨配方・省時又省力 | 一抺解決又厚又黏的污垢・溫和不傷手 | 添加橄欖油、礦物油及羊毛油脂等護膚原料・安全無毒 | 已通過SGS認證 不含毒性物質及毒溶劑・專利蓋身 | 可以保存長達三年不變乾

方便使用、環保♻️不傷手、陳年油蹟都可以一抹乾淨、十分之好用👍🏻👍🏻、一定會再購買及介紹親戚朋友使用、不需要大量使用清潔劑就可以清除油蹟、廚房、家居、汽車🚗、單車、玩具、厠所都可用、起初以為開啟比較難、原來這樣防止紙巾🧻水份蒸發、準備買多幾盒放廚房、厠所、客廳、隨時隨地都可以使用👍🏻😍

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Au momo

iClean愛潔淨清潔除油布它的設計是為了取代傳統廚房抹布讓我在清潔後即可丟棄，不用像傳統清潔劑必須搭配抹布，使用後還要用大量清潔劑清洗。時間一久抹布容易滋生細菌與發臭。最重要係除油布是不需要帶手套使用不傷肌膚。因為使用天然檸檬精油配方及不含有毒化學溶劑，亦不刺鼻而且有淡淡的檸檬🍋清香，我試過真係好好用👍🏻👍🏻👍🏻

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong Kin Yan

最近參加咗一個試用活動，試用咗呢隻”OTMALL x iClean愛潔淨 - 清潔除油布”，每晚煮完飯用嚟抹爐頭，炸鍋，微波爐，焗爐，抽油煙機，甚至牆壁，都非常方便，慳水慳力，又溫和護手，仲有檸檬嘅清香，啱晒我哋啲家庭主婦

▼ 點擊圖片放大

試用專員:kwok po ching

感謝topick的試用產品讓我認識到這個台灣製造的清潔產品。

首先要讚其包裝設計切合用家考慮，密實的包裝，因為未必每天使用，能夠有效保持濕度很重要。

其次這個濕紙巾確實非常有效去除污漬，只需輕輕一沒已能夠去除很多油漬，而且味道清香，圖中相片是簡單擦2，3下的效果，非常顯著。

另外，即使沒有帶上手套，用後亦不會覺得雙手有刺激性或變乾，因為我雙手對化學物敏感，之前使用某些清潔劑會令指紋龜裂，這款產品暫時使用都沒有此問題，值得推介。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Pui Yiu Lam

我想介紹呢隻「OTMALL x iClean愛潔淨｜清潔除油布」比大家，一盒有40張，佢可以去除各類油污，例如廚房入面嘅灶台，抽油煙機，焗爐 微波爐，炸鍋等等，方便快捷，仲省水，夠環保，同埋清新保濕，最重要有清香檸檬味，一試愛上佢！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:wong sing

用過iClean愛潔淨清潔除油布一試愛上，清潔廚房變得非常方便，不需再用清潔劑一噴一抹，只需拉出一張就可以輕易清潔爐頭、抽油煙機，除油布的檸檬清香聞起來十分清新，可以除掉油味，同時抹走油污、塵埃，試過抹一些頑固污漬都能輕易抹走，加上這款除油布安全無毒，即使家中小孩、寵物都喜歡入廚房，除油布抹過後的地方不需再過水，亦可放心讓小孩、寵物進入廚房，因此十分喜歡iClean愛潔淨清潔除油布，家人都十分喜歡，覺得方便又易用，用完一定會回購。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Jim Wing Yan

今次試用的是iClean愛潔淨清潔除油布，一打開就聞到好香的檸檬味，個蓋還有專利，密封保存三年都唔會乾，除油布像濕紙巾一樣，一抹就可以清除污跡，使用非常方便，而且不用太大力，輕鬆抹走油跡，非常好用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lee Yuk Ling

收到2盒iClean愛潔淨清潔除油布試用，這麼細的包裝裡已經有40片，非常易保存，而且可以存放3年都不會乾，可以慢慢用，不怕放得久乾了而浪費，設計非常好，用來清潔油污效果也很好，一張已經可以清潔很多東西，清潔後還有檸檬香味!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Li Hang Ling

iClean愛潔淨清潔除油布比傳統抹布好用得多，首先iClean清潔除油布清潔效果非常好，即使頑固污漬及油漬都輕易除去，而且它抗菌，不怕傳統抹布般容易滋生細菌，我的皮膚容易敏感，iClean不含有毒物質，我使用期間都沒有過敏情況，適合一家大細大少使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong Kwan Sin

試用完iClean愛潔淨清潔除油布真係會一試愛上！除咗方便使用之外，最勁係清潔力超強，由於iClean愛潔淨清潔除油布係使用40粒檸檬萃取而成嘅高濃度檸檬精油潔淨配方，咩油脂污垢一抹就乾淨晒，使用嘅範圍超級廣泛，無論係大至煮食爐、抽油煙機、氣炸鍋，細至單車、玩具都一抹乾淨晒，非常方便使用，簡單到就連從來都唔做家務嘅懶惰老公都識用，而且清潔除油布中採用成分安全嘅無添加配方，又添加橄欖油、礦物油及羊毛油脂等護膚原料，性質溫和，又唔會刺激或傷害皮膚而造成過敏，咁就用得安心又放心啦！❤

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Livia Chan

iClean愛潔淨嘅清潔除油布溫和不傷手，而且清潔度非常高，試過用嚟清潔廚房爐頭嘅萬年油漬，一抹就已經擦甩咗，唔洗再好似以前咁要用抹布抹好多次，或都要拆出嚟浸好耐先洗得甩。另外，每次煮完飯，啲油彈到周圍都係，呢家用咗呢款清潔除油布之後，清潔廚房嘅時間減少咗好多👍

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lam Suet Kwan

這款除油布包裝設計特別，開口位置要研究一番，又扭又掀，先至試開成功，建議可以印上說明圖，令人更容易理解打開的方式。

除此以外，產品亦有不少優點，主要是除油布夠大塊，濕度恰到好處，擦拭完爐架、爐面、櫃面和檯面和等容易沾污的位置後，除污能力佳，油光迅即不見，又好快就乾返，十分實用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chau Ka Yee

多謝TOPick選中試用 OTMALL x iClean愛潔淨 l 清潔除油布，當我用除油布來抹廚房裏的磁瓷磚，神奇到一抹就掂，因瓷磚沾滿頑固油煙漬，平時要用清潔劑噴在布上抹才抹去磚的一半，現用這塊除油布抹一下已差不多大部份已抹掉，真係省時省力，而且有清香的檸檬味，沒有那種難聞清潔劑味，令廚房更清新，更喜愛這產品温和不傷手，讓我不用再擔心做完清潔廚房時令雙手出現皮膚敏感，我會以後都選用除油布，棄用清潔劑去做清潔廚房!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lau Man Suen

我最近使用了iClean 愛潔淨｜清潔除油布，對其效果感到非常滿意。一開始，我被它的抗菌率和不含有害物質的特點所吸引。對於一個注重衛生和環保的人來說，這是非常重要的。

使用iClean 愛潔淨｜清潔除油布非常簡單，而且不需要使用水或清潔劑。這一點讓我感到驚訝，因為通常清潔油污需要用到大量的清潔劑和水。然而，這款除油布以高濃度檸檬精油潔淨配方，能夠輕鬆去除陳年油污，而且使用過程中完全不黏手。

我首先拿起iClean愛潔淨｜清潔除油布，它的質地柔軟卻堅韌。我將布巾應用在廚房的不同表面，如櫥櫃、爐灶和油煙機上。我發現這款布巾真的很厲害，它有效地將油污擦拭掉，而且不需要用力搓揉。這對我來說非常方便，因為以往我總是需要花費很多時間和力氣去清潔這些油膩表面。

另外，iClean愛潔淨｜清潔除油布的抗菌效果也讓我感到安心。它的抗菌率高達99.99%，甚至能夠抗肺炎桿菌。對於保持廚房的衛生環境，這是一個重要的考慮因素。

使用iClean愛潔淨｜清潔除油布之後，我的廚房看起來乾淨而清爽。而且，由於它不含有害物質，所以我不再擔心清潔劑殘留在食品或器具上。

總的來說，iClean愛潔淨｜清潔除油布讓我在清潔廚房時感到輕鬆和放心。它的高效去污能力、抗菌效果和環保特點使其成為我新的清潔利器。我強烈推薦試用這款除油布，體驗它帶來的便利和效果。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Hugo

主要係比老婆用，佢用黎抹雪櫃門，好簡單一抹就搞掂，好輕鬆。抹後大讚好乾淨，立立令，仲有好大浸檸檬味，感覺好refreshing。好用。