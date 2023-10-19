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COLLAR成員丨Winka推出本年第3首個人單曲《平凡的我重生》　陳泳伽預告將再推多首單飛歌

娛樂 13:33 2023/10/19

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女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）繼推出《一手造成》及《奇異小姐》後，日前推出本年度第3首單曲《平凡的我重生》，而為拍新歌MV，Winka克服對水的恐懼，到泳池進行水中拍攝。

Winka說：「為咗今個MV，除咗要練水之外，仲要上drama堂，了解更多自己內心世界，事前準備功夫好多，所以呢個MV畀到我好多畫面嘅回憶，而並非純一首歌咁簡單。」

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《平凡的我重生》MV。

《平凡的我重生》意旨在破碎的自己裡重拾勇氣，克服挫折，Winka說：「人愈大愈識得多嘢，點解會冇咗小朋友嘅勇氣及重新力量，好似小朋友喺公園跌親，佢哋唔會唔夠膽喺公園再玩捉迷藏、再跑步，但大人受到挫折後，可能會好驚再做同一件事，甚至乎一沉不起，所以好想叫大家重拾小朋友呢份天真同勇氣。」

Winka續指，《平凡的我重生》傳遞的訊息極具生命力，歌曲主題對她來說亦極有感覺。

《平凡的我重生》MV。

苦練游水望減恐懼

今次新歌MV，Winka要挑戰在水中拍攝，她表示：「鍾意玩水，但唔可以話自己熟水性，未試過游出海或喺深水地方游水，因為我細個試過差點浸親，所以對深水嘅地方有啲驚！」

為配合落水拍攝，Winka事前要練習游水，她謂：「拍攝過程，自己都花少少時間去適應，因為本身練習個泳池水深只有1.2米，但拍攝嘅泳池因為圍咗布，睇唔到有幾深水，而且潛落水嗰吓，水壓唔同，又唔可以戴泳鏡，所以拍緊嘅時候都有幾多恐懼出現，但最後自己依然克服咗，順利完成，感覺好興奮，好難忘。」

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拍MV遇颱風襲港

《平凡的我重生》的MV拍攝時更遇上颱風襲港，不僅令拍攝進度受阻，原定的外景亦要移師室內進行，令Winka大叫可惜：「戶外拍攝會靚好多，所以都有啲可惜，不過唔緊要啦；拍攝團隊真係好犀利，轉得好快，因為天氣問題，佢哋好快就調配到，將室外拍攝轉到室內，拍出嚟嘅效果同畫面，都係大家想要嘅嘢。」

此外，Winka透露本年會再推出多一首單飛歌曲，至於曲風就有待分曉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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