【育兒心得】6歲前與孩子講道理忌長氣　專家：父母說教前先理解3種能力

▲ 家長講道理千祈唔好長氣。

「以理服人」即是用說話去令別人心服口服，但這個可能不能應用在小朋友身上，很多港爸港媽都希望不用打、不用罵，用說道理方式教育孩子，但好快孩子又會重複犯錯，或者跟本沒有聽入耳，原來這個關乎前額葉及專注力問題，正向教育專家辰民爸爸就在辰民爸爸專頁拍片解釋原因，他表示6歲前因為前額葉未開啟家長可以「慳番啖氣」、而6歲後講道理都要愈短愈好，小朋友才能接收，但最好的教育方式還是身教！

最新影片:

辰民爸爸表示最近收到家長的查詢，跟小朋友講道理有沒有用，所以他就拍片講出因由：

每次說完道理，都好像很明白，但是到最後？又重複犯錯，嗱，如果有這種疑問，希望這條片幫到大家，事實令一個小朋友能夠明白到道理，

當中辰民爸爸表示小朋友要具備這3種能力，才能理解家長的說話:

1.起碼要有邏輯分析能力，能夠分解到你說的話。

2.說的時間到底有幾長幾短，原來也很影響個小朋友，你試想著，如果小朋友的專注力，其實很短時間。但是你說很長的道理的話，他收不收到呢？是收不到的，

3.我們說完道理後，你有沒有讓小朋友可以敘述回你說的東西，甚至乎做一次你說的東西？這個是代表他能夠收到訊息，然之後分解，然之後再轉化成一個行動和行為。

說完這三樣東西你就會問了，多少歲的小朋友才真真真正正可以真的明白到道理呢?

辰民爸爸指前額葉開啟的時間大約在五、六歲左右，所以這個年齡前，可以「慳番啖氣」:

前額葉開啟的時間大概是五六歲左右，所以如果你見過一些大腦分析，你會發現五六歲他的執行功能和神經元發展是最高速的，就是代表的小朋友在這個段階段，其實開始能夠明白到簡單、短和精準的道理。所以作為家長的你，如果你真的要跟個小朋友講道理，謝謝五六歲前別說那麼多，省回口氣，因為說完他都不明白，那說來做什麼？

又有家長問，不講道理可以怎麼教啊？

辰民爸爸就提出2個建議

凡事小朋友做的，

第一次做好你的示範，永遠家長的身教是最重要，你叫個小朋友做，你自己都做不到你怎麼教小朋友？

第二樣東西就算六、七歲打後都好，你真的跟一個小學生講道理，謝謝各位簡單三句說話，能夠說到就三句說話，一句說到就一句，你長篇大論呢，像我再說多10分鐘，其實你又收到有多少呢？

所以你想一下，如果你說完每一段的句子，能夠讓小朋友可以記到三樣東西以內，已經很聰明的了。所以希望這個小錦囊幫到大家吧。

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