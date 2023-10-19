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【澳門消委會】阿斯巴甜被列2B類致癌物　10款香口膠及糖果安全清單

食用安全 18:00 2023/10/19

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10款香口膠及糖果安全清單。

不少人喜歡吃香口膠或爽口糖，醒腦提神也可令口腔清新。而以甜味劑代替糖份的無糖香口膠或糖果，近年就深受大眾歡迎。澳門消委會早前就進行了一項檢測，結果發現10款口香糖及微型糖果，都未有甜味劑超標情形。

澳門消委會今年進行「口香糖及微型糖果甜味劑檢測報告」，在澳門超級市場隨機購買了10款口香糖及微型糖果樣本，樣本標示規格由14克至105克不等。標籤聲稱產地包括中國內地、日本、英國、荷蘭、德國、印度，以及台灣地區。

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當局對樣本進行了「阿斯巴甜」及「乙酰磺胺酸鉀（安賽蜜）」兩項甜味劑檢測，結果顯示，所有受檢樣本甜味劑含量符合澳門現行《食品中甜味劑使用標準》，所有樣本未見異常。

點擊睇10款口香糖樣本：

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今年7月，世衞轄下的國際癌症研究機構宣布，將常用於無糖可樂和香口膠等的人工代糖「阿斯巴甜」（Aspartame）列為「第2B類致癌物」，指透過對人類和動物的研究發現有限度證據，顯示阿斯巴甜可能與肝癌有關，但未有評估人類攝取多少阿斯巴甜才會構成風險。

世衞與聯合國糧農組織的「食品添加劑聯合專家委員會」同時指出，未有具說服力的證據顯示阿斯巴甜會構成危險，維持建議攝取量不變，即每公斤體重每日可最多攝入40毫克阿斯巴甜，強調只是建議要適度攝入，並非完全停止食用。委員會重申，一名體重60至70公斤的成年人，每天要喝超過9至14罐無糖汽水才會有風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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