【中一面試】直資中學中一面試題實錄 福建中學中一面試題拆解

福建中學(簡稱福中)位於九龍灣樂華南邨附近,是觀塘區的Band1直資男女中學。福建中學中一至中三均為「英文班」,全面進行英語授課,以加強學生的英語能力,每年都吸引大批學生報讀。福建中學2024-2025年度中一入學現已接受申請並於12月進行面試。TOPick綜合歷届曾經報考福建中學的學生面試題目,助各位想報考的學生做好準備。

福建中學分兩輪面試,第一階段面試是只會見學生,第二階段面試則需要會見家長。TOPick訪問了去年面試的數名學生,綜合出以下面試題目。

面試當日,學生要自行填寫入學申請表,學生需要進行中英數測試,例如要在限時内計算數條數學題。至於考生的會見環節,則由一名本地老師及一名外籍教師會見一名學生,中文方面,要求學生用3個詞語說故事,如:酒樓、祖先三代、其樂融融;有學生更被問到,你覺得自己似哪種動物,為什麼?

至於英文題目也是圍繞學生的日常,有學生被問到Which subject do you feel difficult?以及閱讀四格英文圖畫,自己說出一個故事,外籍老師會圍繞故事的内容再展開討論,例如

Do you like watch YouTube?Do you think you think watch YouTube is good for study?