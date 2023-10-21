【中一面試】直資中學中一面試題實錄 福建中學中一面試題拆解

▲ 直資中學福建中學面試實錄。

福建中學（簡稱福中）位於九龍灣樂華南邨附近，是觀塘區的Band1直資男女中學。福建中學中一至中三均為「英文班」，全面進行英語授課，以加強學生的英語能力，每年都吸引大批學生報讀。福建中學2024-2025年度中一入學現已接受申請並於12月進行面試。TOPick綜合歷届曾經報考福建中學的學生面試題目，助各位想報考的學生做好準備。

福建中學分兩輪面試，第一階段面試是只會見學生，第二階段面試則需要會見家長。TOPick訪問了去年面試的數名學生，綜合出以下面試題目。

首輪面試

面試當日，學生要自行填寫入學申請表，學生需要進行中英數測試，例如要在限時内計算數條數學題。至於考生的會見環節，則由一名本地老師及一名外籍教師會見一名學生，中文方面，要求學生用3個詞語說故事，如：酒樓、祖先三代、其樂融融；有學生更被問到，你覺得自己似哪種動物，為什麼？

至於英文題目也是圍繞學生的日常，有學生被問到Which subject do you feel difficult？以及閱讀四格英文圖畫，自己說出一個故事，外籍老師會圍繞故事的内容再展開討論，例如

Do you like watch YouTube？Do you think you think watch YouTube is good for study？

次輪面試

第二輪面試會面試家長及學生，主要以中文進行。每個家庭會輪流進入課室與面試官見面，問題主要圍繞家長的教育理念，例如為甚麽會選擇福建中學？對學校有甚麽期望等，以及問學生的個人興趣等，有家長形容面試的氣氛非常輕鬆。

福建中學2023年DSE創歷年最佳

福建中學在2023年的DSE成績表現優異，所有科目整體的合格率(2級或以上)達97.3%，優良率(4級或以上)達59.9%，遠高於全港水平，而符合入讀高等院校基本要求(核心科目中、英、數、通及1科選修科符合3322+2或以上者)亦達69.4%，遠高於全港36.5 %。今年更誕生了一名探花，也有多名學生考獲2至4科5**。

福建中學是直資中學，需要繳交學費，一年分10期繳交，中一學生每期學費為2,150元。

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