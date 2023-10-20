【深圳遊】深圳地膽西DorSi食玩推介　地鐵沿綫商場室內玩騎馬跳傘

▲ YouTuber西DorSi推介深圳遊之選。

說到深圳「地膽」，YouTuber西DorSi可謂當之無愧，現時他的頻道「西DorSi偽中產生活態度」共有逾28萬人訂閱，今次他就為大家精選一些深圳好玩好吃的景點給大家，原來置身室內都可以玩齊海陸空活動，玩完再去吃餐好，肯定大滿足！



商場內玩騎馬



內地商場地方大，有空間創造更多可能性，包括以往大家認為的室外運動，現在都可以全天候在室內進行，當中包括室內騎馬。

西DorSi表示，深圳有好幾個商場都能騎馬，「他們是正式的馬術培訓學校，採用泥地及較細小的馬匹，還有專業的教練，讓大家能在安全的環境下學習。」

▲ 除騎馬之外，還可以到馬房用紅蘿蔔餵馬。(受訪者提供)

西DorSi自己都玩過，覺得這些小馬十分溫馴，而且教練全程在旁邊拉著馬匹，騎著不會感覺很顛簸，「待你有一定進度，教練才會讓你自己嘗試跑快一點」。

每次收費約200元（人民幣，下同），可以騎馬20分鐘，並在旁邊馬房餵馬，「馬房內有十多匹馬，大家可用紅蘿蔔條餵馬，是老少咸宜的活動。」

▲ 想一試騎馬的滋味，現在深圳都可以做到，西DorSi覺得小馬很溫馴，騎起來很安全。(受訪者提供)

騎樂馬術（深圳觀瀾湖中心）

地址︰觀瀾湖mhMall 2A楝B座3樓

交通︰地鐵4號線觀瀾湖站B出口



室內玩跳傘



就算天氣不似預期，要飛都一樣可以，因為深圳的壹方天地就有室內跳傘。「這是一個巨大的圓柱型玻璃管，下面由飛機引擎改裝，形成強大的氣流，進入後維持趴着的姿勢，吹起時保持身體平衡，即可以自由自在地飛翔。」

▲ 真的跳傘未必人人夠膽玩，不過iFLY的室內跳傘就安全很多。(受訪者提供)

西DorSi自言畏高︰「打死我都不敢玩真的跳傘！」不過他感覺這裏的設施很安全，所以都夠膽一試。「首先因為有教練可以保護我，此外裝置只有約兩層高，就算引擎真的壞掉，我亦不會突然跌下，因為裏面仍有氣流，能讓我慢慢下降。」

西DorSi說玩時完全不害怕，他從來沒玩過這種自由落體的活動，讓他感覺很自由。（部分旅遊網站購票優惠，收費約509元）



iFLY室內跳傘

地址︰龍華街道人民路旁華壹方天地C區L1-023號

交通︰地鐵4號線龍華站D出口

室內花式衝浪



上完天，是時候下海！在深圳的壹方天地FlowLife更可以玩室內衝浪。「這裏設置了室內斜台，下面是水機，形成人造衝浪。」

他說水力頗強勁，站在滑浪板上不容易平衡，隨時會跌倒並沖上斜坡。「雖然如此，但還是很安全的，因為場地四邊都鋪設了海棉，亦有教練在場，由基本功開始學習，有繩子拉着，之後隨着技術增加，才會慢慢站立甚至玩花式。」

西DorSi坦言，只上一堂未必能學會，不過有興趣試玩的話，將會是很有趣和開心的體驗！（部分旅遊網站購票優惠，單人60分鐘體驗連導師約337元）

▲ 室內衝浪很考平衡力，但如不小心跌倒也不用緊張，因場內四邊鋪了海綿。(受訪者提供)

FlowLife拓極滑板衝浪俱樂部

地址︰龍華大道壹方天地C區B1層045/046楝

交通︰地鐵4號線龍華站D出口

營業時間︰周一至周五12︰00-22︰00、周六至周日11︰00-22︰00

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牛內臟專門店



吃的方面，西DorSi介紹大家到卓悅INTOWN「搵食」，因為這商場有很多小店。他首先推介的是「菜板．烤牛內臟專門店」。「此店專門做炭燒牛雜，招牌菜包括牛腸、牛心和牛肚，我有朋友是不吃內臟的，但帶他來吃過牛心後，覺得味道就像牛肉，而且更加彈牙，充滿牛肉香氣。」

所以怕吃內臟的朋友都不妨一試，而這裏的招牌牛腸也很不錯，牛腸充滿脂肪，燒烤時搶火畫面十分治癒。

▲ 西DorSi覺得烤牛雜更有口感，與港式牛雜食味很不同。(受訪者提供)

他表示，牛雜大多都已用韓式醬料醃過，味道帶甜，跟港式牛雜相比，他認為炭烤熱力令牛雜更香口，師傅的火候亦控制得好，食物烤完外焦內嫩，仍然保持肉汁，吃前可蘸不同的調味粉或烤肉汁，更加惹味。

除燒烤之外，他還推薦吃牛骨髓伴飯，餐廳以整條牛骨髓上桌，職員會即席挖出骨髓，於炭火上加飯炒，油香味重，是不能抗拒的魔鬼美食。此店收費相宜，人均吃百多元已飽得要捧着肚子走。

▲ 牛骨髓伴飯是以整條牛骨髓上桌，之後再用來炒飯，超邪惡！(受訪者提供)





菜板．烤牛內臟專門店

地址︰福華三路卓悅INTOWN購物中心1樓L118號（西南門入口處）

交通︰地鐵10號線崗廈站D出口



台式燒肉店



由台灣人開設的「犀先生燒肉餐酒Bistro」融合了不同地方的烤肉配搭，創造了獨特的Fusion風味，餐廳烤好肉後會加上薯蓉，並配上酸辣泡椒、酸青瓜或芋圓地瓜球等，西DorSi認為牛肉夠高質，配搭亦夠新鮮感，外面吃不到。

▲ 犀先生的烤肉會配以薯蓉、泡椒和芋圓地瓜球等，很有Fusion感覺。(受訪者提供)





犀先生燒肉餐酒Bistro

地址︰福華三路與金田路交叉口卓越INTOWN商場負1層

電話︰18988750787

營業時間︰每天11am-3pm、5pm-11pm



港人優惠

▲ 港人於卓悅INTOWN客戶服務中心出示回鄉卡，可獲取儲分卡，消費換取禮物。此外，對騎馬、室內跳傘或衝浪有興趣的朋友，可於alipayhk內地頁面「西DorSi專區」領取壹方天地店優惠券。(受訪者提供)

現時港人於卓悅INTOWN客戶服務中心出示回鄉卡，可獲取儲分卡，消費換取禮物。此外，對騎馬、室內跳傘或衝浪有興趣的朋友，可於alipayhk內地頁面「西DorSi專區」領取壹方天地店優惠券。

記者:曾海倫