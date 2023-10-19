【施政報告2023】消息指政府研每名初生嬰獲派2萬 邊個國家生育福利最吸引？

新一份施政報告下周三公布，有消息指政府考慮派錢谷生B，向每名初生嬰獲派2萬，父母其中一人是香港永久居民便符合資格。不過不少網民覺得金額太少不吸引。其實多個國家及地區都有推出鼓勵市民生育福利，當中包括日本、愛爾蘭、德國、比利時及台灣等。

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愛爾蘭

多個國家均有推出孕婦補貼措施，其中愛爾蘭產婦女可享長達26周產假，每周可以領取240歐元（約2000港元）的孕婦補貼，累計可以領取26周，共約6240歐元（超過5萬港元），另還可享受免費孕婦課程和公立醫院母嬰護理服務；如實際生產日期比預產期更遲，有可能有資格延長產假，以確保生產後有完整4周產假，在這種情況下，孕婦可以一直領產婦福利金，直到小孩長到4個月大。

日本

凡在日本加入健康保險的女性在分娩時，每生育一名嬰兒，就可獲得50萬日圓（約2.95萬港元）的「分娩育兒一次性補助金」，該金額在2023年從42萬日圓增至50萬日圓，即使是外國人同樣可以享受該項福利。該項補助的條件不要求必須成功分娩，只要是懷孕4個月（85天）以上，及後就算是流產，都已有資格領取補助。

而日本產假一般是98日，產假期間，孕婦所在公司需要每月支付懷孕者三分之二的人工，若公司不出該筆費用，或每天少於8000日圓（約470港元），政府便會提供補助。

早前有日本媒體報道，日本政府宣佈從4月起，為低收入家庭女性，提供懷孕後的第一次檢查費用補貼，對已懷孕女性最多補貼1萬日圓（即約590港元）。目的是消除有懷孕症狀但因經濟原因不想就診的人群。

比利時

由陳貝兒（Janis）主持的《嫁到這世界邊端3》，早前飛到歐洲國家比利時，訪問了育有5孩的香港助護Hebe與比利時丈夫Michael，夫婦二人直言在比利時生育福利好，包括每誔一胎獲政府派支援金約1萬港元、5孩共獲發約1萬元牛奶金、三孩或以上家庭更享有全國公共交通車費半價、以及8月發放的開學金等，稱得上為「生仔樂土」。

多孩家庭亦有優惠入息稅率14%，比起歐盟平均稅率近40%，平了一大半；而男士亦享有10天有薪侍產假可見比利時相當鼓勵生育。

德國

Facebook專頁嫁『德』遠港媽，有個『德』意娃的版主Cherie遠嫁德國，她早前接受TOPick訪問時表示，由於德國生育率低，政府為鼓勵生育，在職父母的福利亦相當豐厚，產假共有14周，規定為預產期前6周及產後8周，可收取100%月薪。

德國人又認為，小朋友3歲前最需要父母陪伴，所以媽媽在孩子3歲前都可以申請休產假，首年為有薪假期，可以取月薪的64%左右，此後可再申請多兩年無薪假期，法律規定，公司需為申請人保留職位，不得借故開除。

而父親亦可享有2個月有薪育兒假，可自行決定連續或分開放數次放假，反觀香港媽媽只有10周產假，期間僅獲80%薪金，男士侍產假亦只得3日，生育福利大大落後。

德國亦保障在職孕婦的健康，Cherie提及，她懷孕時身體虛弱，加上妊娠反應嚴重，婦科醫生便開出「禁止工作證明」，禁止她再上班，她請假8個月直至生產，僱主要支付全薪。

德國政府亦向父母發放每月育兒津貼（Children Money），首名子女約為192歐元（約1850港元），之後每名子女的津貼更多，到第4名子女時可領取223歐元（約2150港元），父母可領取一直津貼，直至子女25歲為止。

台灣

此外，台北市將在今年7月推出孕婦搭的士補助，設籍台北市的孕婦，從產檢至產後6個月搭的士，每程最高補助新台幣250元（約64港元），每胎可補助新台幣8000元（約2057港元）。孕婦以健康手冊登錄台北通App後即享有新台幣8000元額度。

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責任編輯：王明芳