【手足口病】手足口病暫無藥可醫　中醫爸爸推介兩款茶療紓綬症狀

▲ 手足口病最慘係冇藥可醫。

手足口病是一種常見於嬰孩及小童的病毒性傳染病，較常見的元兇是腸病毒，被稱為腸病毒就是因為病毒主要在腸道中存活。兒童患者一般口腔、四肢等會出現水泡，或會喉嚨疼痛及高燒等。萬一小朋友感染手足口病，口腔有水泡不太願進食如何是好？中醫師馬琦傑就推介兩款茶療，可以紓綬病情。

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馬琦傑中醫師提到不少家長查詢小孩中了「手足口」的茶療，以下2款針對不同症狀。手足口目前並沒有特效藥，充分休息是必須和重要，注意保充水份。

初起症狀如：咽喉腫痛明顯或潰瘍

1.金銀連翹甘草水

材料：金銀花 2錢、連翹 2錢、甘草 1錢、魚腥草 1錢、薄荷 5分

製法:

1.材料洗淨後，除了薄荷之外，全放入煲中，加入適量的水



2.大火煮滾後，轉用小火煮約20分鐘



3.倒入碗中，再加入薄荷焗3分鐘，待温度合適即可服用

2.豆豆紫草茶

初起症狀如：出現小紅疹、水泡，

材料：赤小豆、綠豆、白扁豆、黑豆 各 5錢，紫草根 2錢、甘草 1錢

製法:

1.赤小豆、綠豆、白扁豆、黑豆先用清水浸 半小時，備用



2.將其他材料洗淨後，全放入煲中，加入適量的水



3.大火煮滾後，轉用中小火煮約45分鐘。待温度合適即可服用

適合3歲或以上人仕

-若出現發燒並且有 持續昏睡、持續嘔吐、肌肉抽搐，應立即送院治療。

-中醫會按照證型去採取相應的治則和治法，如疏風、清熱、袪濕等等。而西醫主要採取支持療法，如退燒、止咳、止痛等症狀治療方式。

-中咗手足口，也要每日使用香包、有助舒緩病情，及提升正氣。

文章獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權

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