【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒

▲ 稅局前主任延簽擁護《基本法》聲明遭指示退休，申請司法覆核被拒。（資料圖片）

稅務局助理稅務主任稱簽署擁護《基本法》聲明前，曾去信作諮詢，故延遲半年遞交聲明，最終被公務員事務局局長指示提早退休，前主任質疑決定程序不當等，早前申請司法覆核要求推翻決定，高院法官今（19日）頒下判決拒絕申請。法官指申請人沒有限期前呈交簽妥聲明，申請人已獲給予足夠時間呈交聲明，亦知悉不在規定限期前呈交聲明之嚴重後果。法官認為申請人提出之理據沒有可爭辯之處，拒絕其申請。



申請人王秋明，答辯人公務員事務局局長。



申請一方早前陳詞指，稅局於2021年1月15日，要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》。申請人於2月25日限期當日，去信查詢簽署的必要性及違反的後果。及至8月中，公務員事務局局長要求申請人進一步表述，申請人於同日回應及呈交簽署聲明。局長於同月底根據《公務人員（管理）命令》第12條，為着公眾利益着想指示申請人提早退休。



申請一方指質疑局方決定程序不當，未有提供合適理由解釋決定等，局長之決定等同申請人經紀律聆訊後被懲罰，決定不合乎比例。答辯人回應則指，申請人曾回覆稱「仍未能決定簽署聲明與否」，未有提及合理解釋。

法官於判詞闡明，限期設定即須於特定時間前完成，而非因有人作諮詢而可以不斷延後限期。法官指局方訂明聲明須於規定限期前簽妥後呈交，申請人指最終已呈交簽妥之聲明，因其提出諮詢而於某程度下令限期猶如「時間停頓」而停滯不前，因此並沒有逾期。法官不認同說法，指雙方從沒有任何協議可推遲限期，限期一直沒有改變。

法官續指，申請人有足夠時間閱讀公務員守則，理應知悉未於限期前呈交簽妥聲明之潛在及嚴重後果，嚴重者更可被終止服務。申請人於限期前數小時才提出諮詢，最終於同年8月中呈交聲明，即於限期逾期6個月後才呈交。

法官指局方須考慮的是申請人未能於限期前呈交已簽妥聲明，是否能提供合理原因，局方認為申請人未能提供合理解釋，最終根據《公務人員（管理）命令》第12條，為着公眾利益着想指示申請人提早退休。法官同意局方所指，局方作出有關行政決定時，並沒有責任提供任何理由，並基於政府對其失去信而作出有關決定。

法官指雖然局方對申請人作出之懲罰嚴重為可爭議點，但考慮所有情況後，認為決定並非不合比例，有關決定亦非不合理。法官認為申請人提出之理據沒有可爭議之處，故拒絕申請，兼須支付訟費。

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記者：林育慧