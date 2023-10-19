萬能鍾丨鍾志光年輕時愛逃學現取得雙碩士　回饋教育界獲網民揚：真心為下一代

▲ 鍾志光大爆年輕時愛逃學！

於處境劇《愛回家》飾演初戀cafe老細「佳叔」的鍾志光入行逾30年，這位足球評述員口才好之餘，亦富有學識，努力進修下的他擁有雙碩士學位，集足球評述員、主持和演員於一身因而獲封「萬能鍾」。

昨日 (10月18日)鍾志光上載數張出席「大埔舊墟公立學校」聯校田徑運動會的照片，從照片所見鍾Sir跟同學仔舉行分享會。

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網民讚揚真心為下代

鍾志光寫道：「近日除了在港的工作外，還要不定期上深圳拍攝新劇，然而在這期間的學校活動一個也不缺席。劇組同事問是否校方給予可觀報酬？實情是大部份甚至車馬費都沒有，同事追問那為什麼你還度期出席？我的回答是為我昔年作了教育界的逃兵而作補償！」

原來鍾志光年輕時曾經逃學，現今無私為教育界作出貢獻，他笑稱是「補償」。網民均對鍾志光大表欣賞：「锺sir真心為下一代」、「感謝鍾sir為教育的供獻」、「Kai叔好有心」、「鍾仔, 比個 Like 你！」和「鍾sir學歷做校長甚至入教育局當高官亦冇問題呀」。

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鍾sir踩過界：誤人子弟

從鍾志光的社交平台所見，近年他不時到學校出席分享會，今年9月份，鍾sir出席杏花邨救世軍韋理夫人紀念小學的開學禮，另外5月份，他應正覺中學邀請，跟學生談閱讀，他於社交平台寫道：「推介好書，我介紹的你又睇過幾多本？『人之患在好為人師』，我又踩過界，誤人子弟。罪過罪過！」

鍾志光曾接受TOPick訪問自認是開竅較遲的學生，中學階段只喜歡打波的他，選讀葛量洪教育學院（今為香港教育大學），完成體育文憑後，曾執教鞭的他獲商台體育監製介紹而入行。

及至1989年，鍾志光加入TVB擔任體育節目評述員，1996年首度參演劇集《醉打金枝》，自此兼任體育節目評述員和演員工作。

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半工讀成為雙碩士

好學不倦的他於公餘時間進修，2002年，鍾志光在舊同學的介紹下修讀公開大學人文學科，其後分別於2008年和2012年，取得香港大學中國語言及文學碩士和中文大學哲學文學碩士的學位。

值得一提，其碩士論文更展示於港大的圖書館，為此他感到非常榮幸兼稱：「我所求的是學問，而非學位。」

之後鍾志光自學歷史，相對下較輕鬆和有彈性，他說：「我常到圖書館借書自學，藉此擴闊眼界。」這種好學不倦精神，值得學習。

3年前開始，鍾志光寫書分享自身經歷，對他而言只要有能力，就沒有退休年齡限制 。

▲ （經濟日報圖片）

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