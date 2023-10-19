【人工智能】教大推免費AI普及課程　助教師及行政人員提高工作效率

▲ 教大人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥。（林宇翔攝）

為普及人工智能（AI）應用，教育大學利用李嘉誠550萬捐款將AI素養課程擴展至中小學教師、家長及中小企行政人員，免費教授有關科技以提升教學質素或工作效率，如設計AI教學資源、將會議紀錄轉化為總結報告等。課程為期10星期、共60小時，教大期望參加者在獲取有關知識後，惠及更多機構、學校及學生。



教大利用香港首富、長和集團創辦人李嘉誠550萬捐款，開展第3階段免費AI素養課程，本年9月已開展先導計劃供教大教職員參加；其後會於明年1月開放予教師及家長；明年4月則開放予中小企行政人員。課程為期10星期、共60小時，參加者需於每周六的上午9時半至下午4時半到教大校園上課；當中有4周則會進行自主學習，無須到校。

其中，教大會安排課堂活動，如透過程式操作AI機械人，教授機器學習、深度學習等AI基本概念外，亦會教授參與者運用AI生成工具、設計合適的問題指令，以提升教學質素或工作效率，如行政人員會學到如何將會議紀錄轉化為總結報告等。參加者更需在課程完結前擬定1份項目工作計劃，如教師需設計教學資源，以檢視學習成果。期間參加者亦可透過教大提供的平台，免費使用不同AI工具，進行自主學習。

兩個課程分別設144個名額，有興趣報讀人士可在取得所屬學校或機構同意後，經教大網頁報名，先到先得；成功報讀後須付6000元訂金，完成課程後可獲發還款項及獲頒出席證書。教大「人工智能及數碼能力教育中心」總監江紹祥表示，撇除先導計劃參加者外，目前期望招收共108名教師及家長，以及108名中小企行政人員，並建議他們以2至3人小組形式參與，在獲取有關知識後，惠及更多機構、學校及學生。

李嘉誠自2020年起，至今共捐逾1000萬元予教大開展AI素養課程，惠及逾700名大學生及高中學生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷