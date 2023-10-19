  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 14:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】教大推免費AI普及課程　助教師及行政人員提高工作效率

社會 14:19 2023/10/19

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

教大人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥。（林宇翔攝）

為普及人工智能（AI）應用，教育大學利用李嘉誠550萬捐款將AI素養課程擴展至中小學教師、家長及中小企行政人員，免費教授有關科技以提升教學質素或工作效率，如設計AI教學資源、將會議紀錄轉化為總結報告等。課程為期10星期、共60小時，教大期望參加者在獲取有關知識後，惠及更多機構、學校及學生。
 
教大利用香港首富、長和集團創辦人李嘉誠550萬捐款，開展第3階段免費AI素養課程，本年9月已開展先導計劃供教大教職員參加；其後會於明年1月開放予教師及家長；明年4月則開放予中小企行政人員。課程為期10星期、共60小時，參加者需於每周六的上午9時半至下午4時半到教大校園上課；當中有4周則會進行自主學習，無須到校。

其中，教大會安排課堂活動，如透過程式操作AI機械人，教授機器學習、深度學習等AI基本概念外，亦會教授參與者運用AI生成工具、設計合適的問題指令，以提升教學質素或工作效率，如行政人員會學到如何將會議紀錄轉化為總結報告等。參加者更需在課程完結前擬定1份項目工作計劃，如教師需設計教學資源，以檢視學習成果。期間參加者亦可透過教大提供的平台，免費使用不同AI工具，進行自主學習。

兩個課程分別設144個名額，有興趣報讀人士可在取得所屬學校或機構同意後，經教大網頁報名，先到先得；成功報讀後須付6000元訂金，完成課程後可獲發還款項及獲頒出席證書。教大「人工智能及數碼能力教育中心」總監江紹祥表示，撇除先導計劃參加者外，目前期望招收共108名教師及家長，以及108名中小企行政人員，並建議他們以2至3人小組形式參與，在獲取有關知識後，惠及更多機構、學校及學生。

李嘉誠自2020年起，至今共捐逾1000萬元予教大開展AI素養課程，惠及逾700名大學生及高中學生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【交通事故】藍田平治落斜疑失控　撞安全島越綫再撼小巴5人傷
今日 12:37
【交通事故】藍田平治落斜疑失控　撞安全島越綫再撼小巴5人傷
【工業意外】尖沙咀海港城卸貨男工意外墮海　昏迷送院搶救後不治
今日 12:44
【工業意外】尖沙咀海港城卸貨男工意外墮海　昏迷送院搶救後不治
【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒
今日 14:10
【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒

你可能感興趣

【交通事故】藍田平治落斜疑失控　撞安全島越綫再撼小巴5人傷
今日 12:37
【交通事故】藍田平治落斜疑失控　撞安全島越綫再撼小巴5人傷
【工業意外】尖沙咀海港城卸貨男工意外墮海　昏迷送院搶救後不治
今日 12:44
【工業意外】尖沙咀海港城卸貨男工意外墮海　昏迷送院搶救後不治
【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒
今日 14:10
【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒
中學 小學 香港教育大學‎ 人工智能 大學 李嘉誠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度
【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度