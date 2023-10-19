【航班糾紛】EasyJet飛倫敦恐怖航班兩度延誤　終因地板現「生化危機」取消

▲ 英國航空公司easyJet一班飛往倫敦的航班兩度延誤，最終因為廁所地板現「生化危機」而取消。

英國航空公司EasyJet近日發生航班延誤後取消的事件。一趟原定周日（15日）從西班牙特內里費島飛往倫敦的航班在因為超載、滿座負荷等問題下，兩度延誤，最終竟因為「有人在廁所地板大便」而宣布取消，改為翌日起飛，令乘客白等3.5個小時之餘，更需為當晚住宿發愁。

最新影片：

綜合《每日郵報》、《CNN》等外國媒體報道，一位不願透露姓名的乘客憶述事件經過，指他們之前已從一部客機移動至另一部客機。不料就在預定起飛時間前，職員突然宣布因飛機太小、無法容納所有乘客而需要有人自願落機，航空公司會為落磯乘客提供價值500英鎊（約港幣4746元）的換乘券。

當時沒有乘客願意拿換乘券，更引起許多爭論，結果僵持2小時後才由職員出手，要求10人離開飛機。然而10名乘客落機後，飛機又因滿座負荷，要將部分乘客的行李移到其他飛往倫敦的航班。一名叫Aaran Gedhu的乘客透露，他們需要等待職員將超出負荷的行李卸下，而這又花了超過1小時。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

正當乘客以為飛機終於可以準備起飛，廁所便出現了問題。Aaran Gedhu憶述自己當時看見兩名乘客進入廁所，不久後便聽到有人說廁所的地板上有糞便，機艙內亦開始散發難聞的氣味。之後機長宣布取消航班，但並未公開解釋是因為機上出現「生化危機」。另一名乘客Kitty Streek拍攝了影片上載至X（前Twitter），並憤怒寫下：

真是太好了，EasyJet在零溝通的情況下延誤了航班3.5小時，然後又因為有人在地板上拉了屎而決定完全取消航班。

EasyJet其後發聲明確認事件：「易捷航空可確認，10月15日從特內里費島飛往倫敦吉域機場的EZY8054航班最初由於飛機超重而延誤，之後因飛機超重，一些行李出於安全原因被卸下，以便運到下一趟可用的航班」。

聲明內文補充指：「由於飛機需作額外清潔，航班隨後延誤了一晚」，又稱「我們為所有乘客提供酒店住宿，但是，由於該地區附近酒店客房供應有限，我們提議為任何自行預訂住宿的乘客提供退款」。

EasyJet亦在聲明最後指出，乘客和機組人員的安全及福祉是易捷航空的「最優先事項」，在事件超出控制範圍之際，「對事件造成的不便表示歉意。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣