【中一面試】直資中學中一面試題實錄 聖保羅男女中學中一面試題拆解

▲ 聖保羅男女中學中一面試題拆解。

聖保羅男女中學是位於中西區的傳統直資名校，由聖公會於1915年創立，至今超過100年，聖保羅男女中學以基督教信仰及全人發展理念培育學生。聖保羅男女中學以英文為主要的教學語言，並推動學生的「兩文三語」，中一至中三全面採用普通話教授中國語文。學校設有游泳池、體育館及演講廳之外，並設有學生宿舍，可提供約80個宿位。

聖保羅男女中學2024-2025年中一申請即將展開，學校會參考申請人的學業成績、課外活動表現、品行及教育局提供的成績次第(rank order)等資料，邀請約450名申請人進行面試。甄選準則如下：

品行 10分



學業及非學業表現 20分



成績次第 35分



面試表現 35分

學校表示，會安排不同老師與申請人個別面見、不設筆試。面試主要了解申請人的中英文(包括普通話)聽、講、理解及表達能力及數理基礎知識和能力。TOPick綜合了過去3年曾經報考的學生分享，究竟聖保羅男女中學中一入學面試，内容考甚麼？

聖保羅男女中學推動學生的「兩文三語」，中一入學面試也以粵語、普通話和英文進行。2021年由於受疫情影響改為網上面試，但受訪學生指面試過程毫不馬虎，主要以問答形式進行，他被問到「假如有時光機，你最想回去那個朝代及見到那個歷史名人？」，以及要求用中文諺語「經一事、長一智」，即席發揮創意作句。

2021年度的受訪學生也表示，面試也有問及時事題，他當年則被問到對網上課堂的看法。至於英文部分要求朗讀一篇英文文章，面試老師再根據文章内容提問，他當日閱讀的文章與鯊魚有關，他被問到「你會否摸鯊魚？」。

2022年實體面試題

聖保羅男女中學在2022年恢復實體面試，主要以單對單形式進行。其中廣東話及普通話方面，受訪學生要求朗讀一篇中文文章後回答問題；另外一名受訪女生則指，面試老師給予兩個成語「全神貫注」和「心不在焉」，要求她即場造句子。

至於英文方面，老師會派一篇文章給考生，考生要朗讀一次，並即時填充文章中缺失的詞語，面試老師會提問對文章內容的看法，以及要求解釋文章中的生字。

此外，聖保羅男女中學也會考核課外只是，例如會問考生「海龜屬於哪種生活類別」。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

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