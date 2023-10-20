【揚眉女子】克服腳患成美國首位港人首席舞者　回流開跳舞學校傳承夢想

▲ Janis成功當上美國芭蕾藝術劇院首位港人首席舞者。

先天不足，惟有靠後天加倍努力，但上天卻安排了不同的挫折及挑戰，有多少人能誓不放棄堅持到最後？

廖敏婷（Janis）是其中一個。天生沒有芭蕾舞者的理想身形，卻成功當上美國芭蕾藝術劇院首位港人首席舞者；腳患曾導致不能站立，最後克服傷患更在芭蕾舞比賽中奪得金獎，她說：「芭蕾舞令我更堅強更有毅力，為了成功，我要比別人更努力更自律！」

芭蕾舞的舞姿優美，加上舞者的打扮漂亮優雅，令不少女生對當芭蕾舞蹈員充滿憧憬，Janis的媽媽亦不例外，因此自女兒3歲起便帶她學芭蕾舞。

Janis笑言：「除此之外，因為我小時候比較胖，媽媽希望我多些跳動，可以瘦一點，而且我比較內向，她想我可以認識多些朋友。」

Janis在跳舞方面確實有點天份，6歲就被選中參與舞台表演，13歲更開始參加不同的國際性芭蕾舞比賽，並奪過無數大大小小的獎項。

▲ 在美國發展 8 年，Janis 在當地拍攝過不少芭蕾舞照片。（受訪者提供）

當她漸漸長大，對芭蕾舞的興趣亦愈來愈濃厚，15歲更萌生出國學跳舞的念頭。「在香港可以跳舞的時間不多，始終本港的教育制度都是以學業成績為主，我每一天可以跳舞的時間只有下課後兩、三個小時，之後就要回家做功課。去外國的話就可以全職跳舞，令自己有更大的進步空間。」

每日下苦功拉筋兩小時

Janis 16歲便如願以償，獲美國匹兹堡芭蕾舞團附設的芭蕾舞學校取錄，4個月後就加入了加拿大青少年芭蕾舞團接受專業訓練，18歲那年更拿到人生第一份工作合約，成為美國哥倫比亞古典芭蕾舞團一員，正式當上專業舞者。那幾年離鄉別井往外闖，令Janis的眼界大開，亦令她明白到自己的不足。

不過，技巧上的不完美還可以將勤補拙，先天的缺陷卻是無法改變，一次比賽中評判的一番話，又令Janis的信心遭受重創。

她稱：「怎樣才算是當芭蕾舞蹈員的好條件？首先身形要很纖瘦，手腳要長，膝蓋必須伸得夠直。而且腳背的弧度要夠彈性，才可容易穿上足尖鞋，當然全身的筋要夠鬆。我從小就知道自己身形有所限制，先是身高不夠，我只有160cm，最標準起碼要165cm以上，腳又不是特別長，加上腳形本來是有一點O形，因此膝蓋無論怎樣用盡力，看起來也像未有伸直，筋方面還可以，但不是特別柔軟。」

為了彌補不足，Janis自接觸芭蕾舞以來，每日都會在上堂前比別人早兩個小時到排舞室熱身準備——開始拉筋和壓腳背，令自己穿起足尖鞋站立更好看。

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但就在一次參加比賽的時候，被一名評判直指出她的綫條不夠好，並不適合跳芭蕾舞。Janis形容那打擊是前所未有，傷心之餘更有一剎那想過放棄，當場就哭起來。不過很快已打消念頭並收拾好心情，她憶述：「因為這樣，我反而覺得要努力證明給所有人看，就算先天條件不夠好，我都可以做個出色的芭蕾舞蹈員。」

傷患險令跳舞生涯終結

憑着堅毅的意志，Janis的努力最終得到回報，她在美國佛羅里達州芭蕾藝術劇院成為首位由港人擔當的首席舞者，不過在這個時候上天又給了她另一個挑戰。

某天她在練習期間，突然感到膝頭劇痛，甚至不能站起來走路。舞蹈團內的物理治療師幫她檢查過後，指可能是膝蓋內的半月板磨損了，有機會要做手術。Janis聽聞過不少舞者接受過膝蓋手術就等同跳舞生涯的終結，加上她在7日後就要演出，因此那一刻她的恐懼實在難以形容。

幸好團中前輩為她介紹了一位經驗豐富的醫生，最終Janis逃過動手術一劫，並在演出前一天完全康復過來。

跳舞受傷是等閒事，即使沒有很嚴重的傷患，所有專業舞者都清楚知道跳舞受到年齡局限，不能一生都在台上演出。為將來打算，於是Janis在工作期間同時進修，更考取了俄羅斯芭蕾舞導師資格，發現這跟自己一直接受的英國皇家芭蕾舞證書系統有很大差異。

▲ Janis 跳起舞來展現出身體的柔軟度，這全靠她從小每天自律地拉筋兩小時。（受訪者提供

「英國皇室是以一級接一級考試的方式來界定學生水平，考一個級別的試就有一張證書，但不少家長都是為了用證書作為子女報讀學校的籌碼，小朋友所學的技巧很有限，我也疑問：是否純粹為了應付考試？俄羅斯教學方式則比較全面和有系統，沒有一級級的考試，每一個動作都由基本開始，再演變成另一個較高難度的動作，一步一步去教，而且要求比較高，例如站立的時候，兩個腳板要轉開成一字形而非八字形，這才為之合格。」

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夢想創立專業芭蕾舞學校

為了推廣俄羅斯芭蕾舞，兩年前Janis從美國回到香港，並開辦以教授俄羅斯芭蕾舞為主的學校The Grand Ballet。她表示每次帶學生出外比賽，就會看到自己學生的基本功很紮實，而且在技巧上進步得很快，所以她相信這套教學系統能為學生帶來相當大的益處。

▲ Janis（右二）回港前最後參加的賽事，是美國 Miami International Ballet Competition，她勇奪金獎後，掛着獎牌跟其他得獎者合照。（受訪者提供）

雖然Janis像是從幕前退到幕後，但她的表演生涯還沒有結束，她依然參與不少芭蕾舞演出，更希望自己能像一些前輩一樣，能堅持跳舞至50多歲。

問到她開跳舞學校，現在算是圓夢了嗎？她回答：「我小時候夢想成為專業芭蕾舞蹈員，然後我的夢想就是開一間學校，兩樣我都完成了，現在我希望成立一間專業芭蕾舞學校或青少年芭蕾舞蹈團，就像國內的專業藝術學校一樣。香港有演藝學院，但必須是入大學的適齡學生才可報讀。我希望香港的小朋友不用出國也能成為專業舞蹈員，而且可以從小開始就可以專注跳芭蕾舞。」



作者：梁靜詩