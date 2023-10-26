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育兒心得｜兒童學音樂忌急功趕考試　演奏家爸爸4大貼士培養孩子音樂興趣

育兒經 11:25 2023/10/26

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李啓豐曾到美國修讀學士及碩士，主修是雙簧管。(受訪者提供)

音樂可以陶冶性情，更可訓練小朋友的專注與耐力。小學一年級開始接觸雙簧管的演奏家李啓豐，曾留學美國，今年只有29歲的他音樂造詣不淺。李啓豐育有一名4歲兒子，除了希望將音樂傳承給兒子，更期待父子二人同台演奏這一幕溫馨的畫面出現。

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李啓豐（Ambrose）最近剛完成兩個公開表演，他以獨奏家的身份吹奏雙簧管，這次演出教他印象深刻。「這是我的孩子第一次聽我於台上演奏，始終他的年紀尚細，我也曾擔心他在現場會否嘈吵，又或者不集中等。」畢竟兒子李晉熙只得4歲，要他靜靜地坐着欣賞古典音樂，的確有些難度。「但我發覺他可以很專心地看我表演，這一幕真的教我十分難忘。」

年紀輕輕的李啓豐現時是雙簧管演奏家及樂器導師，主要教授雙簧管。「主要在不同學校教授學生，也有上門教授，平時也有在參與樂團的演出。」

手夠大學雙簧管有優勢

他早在小學一年級因學校要求同學需要學習一種樂器，自此跟雙簧管結下不解緣。當時老師在云云同學中挑選了他，原來跟他較其他同學年長有關。「那時候班上同學生肖都屬狗，而我則屬雞，年紀比他們大一點，我的手指也較他們大一點，可以拉得較開，手形能夠按到雙簧管的掣，因此老師揀選了我去學習。其實一開始接觸時我並未有太大興趣，只是一直都學得很開心。在小學及中學期間也一直有參加比賽及表演。記得小學後期我經常拿到獎項，從那時開始發現自己原來有些天份，吹奏雙簧管的興趣也愈來愈濃厚。」

李啓豐是雙簧管演奏家，不時參與樂團的演出。(受訪者提供)

在香港的讀書生涯中，李啓豐浸淫在古典音樂世界。原本是第一屆DSE考生的他，並沒有參與其中，選擇於中五那年飛到美國繼續進修音樂，放眼世界，發掘更多的可能。「我首先到三藩市音樂學院修讀4年學士學位，主修雙簧管。當時我也有投考其他學校，而老師也有給我推薦這所學校，選了它其中一個原因是我很喜歡三藩市的環境，以及那所學校的老師。」完成學士課程後，李啓豐再下一城，繼續於曼哈頓音樂學院修讀碩士課程，同樣主修雙簧管。

音樂表達情感與情緒

回想留學美國的一段日子，他認為對音樂知識可謂獲益良多。「在香港主要練習如何吹奏，但在美國學的是有關音樂的文化、雙簧管的歷史，以及對不同作曲家的認識。學校同時也着重吹奏技巧，教導學生如何去演奏一首歌等。」

太太跟兒子熙熙一起捧李啓豐的場。(受訪者提供)

作為一位演奏家及音樂家，李啓豐分享音樂的趣味。「就是我們可以利用音樂去表達自己的情感，例如有些歌比較憂鬱，也有些是比較開心的，我們不一定用言語去表達自己的開心和不開心，而是可以透過吹奏不同的樂曲表達情緒。至於演奏的滿足感，當然如果表演得好，觀眾所給的掌聲會帶來滿足。同時，我們可以藉此分享自己的音樂和藝術給其他人，這也是箇中的滿足之一。」

難忘教授讀寫障礙學生

台上的李啓豐是一位出色的演奏家，台下則是一位樂於傳承的樂器導師。多年的教學生涯，也有不少難忘片段，其中有些學生更教他印象深刻。「曾經碰上有讀寫障礙的學生，他們搞不清ABCDEFG這些音階，我得想方法令他們將樂譜記下來，必須吹奏很多次給他們聽，好讓他們認住當中的音域以及記熟樂譜。」

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誠如李啓豐所言，音樂可以訓練人們的專注力與耐力，同時也可投放於學生身上，當他的學生由音階也弄不清，到能夠獨當一面站於台上表演，相信這是為師的最大滿足。

至於作為爸爸，他也會給予兒子悉心栽培，尤其在音樂方面，希望能將自己的音樂造詣一直承傳下去。「我現在也有給熙熙接觸音樂，先讓他彈琴，因為雙簧管主要是吹奏，要懂得用力以及要夠大力才行，而彈琴則比較容易上手。我也留意到熙熙很快便可以記熟那些音，他的節奏感和以及對拍子的掌握也很不錯。」李啓豐笑言，期待有一天父子二人同台一起演奏的溫馨畫面出現。

孩子學音樂小心得

不少家長都會安排小朋友學音樂，作為樂器導師，李啓豐有以下心得提供。

1.何時開始學習︰李啓豐提議如學琴的話，小朋友在K3階段便可開始。至於學習雙簧管則於小一時開始也可。

李啓豐期望一天可以跟熙熙同台表演。(受訪者提供)

2.先學好基本功︰切忌心急，家長們經常要小朋友盡快考試，李啓豐提醒音樂必須慢慢學好基本功才行。

3.陪伴多鼓勵︰開始時家長不妨多陪伴小朋友一起練習，因為初學的小朋友會有一定的難處，這時候家長陪伴在側很重要。同時切記錯不要罵，並要多鼓勵。

4.每日練習20分鐘︰李啓豐建議小朋友每日練習20分鐘，時間不用太長，讓他們每天都有機會接觸一下樂器便可。

記者：陳淑儀

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