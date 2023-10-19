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【施政報告】李家超：增競爭力以提升經濟發展及改善民生　是施政重點

政治 15:22 2023/10/19

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李家超沒有正面回應，《施政報告》是否有一些「派錢」鼓勵生育的措施。(政府新聞處圖片)

新一份《施政報告》下周公布，特首李家超今日表示，增加香港競爭力以提升香港的經濟發展，以及改善民生方面，都是他施政中的一些重點。

無正面回應會否「派錢」鼓勵生育

李家超今日上午在北京會見傳媒指，被問到《施政報告》是否有一些「派錢」鼓勵生育的措施，他沒有正面回應，僅稱《施政報告》還有一個星期便會公布，屆時所有的政策和細節，大家會清楚。

被問到撰寫《施政報告》前，有否見過國家主席習近平或丁薛祥，討論過《施政報告》的內容，李家超回應指，這次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，同場亦有國家領導人出席，特別有一場是由丁薛祥主持發言的。「我亦在之後的環節介紹了香港在互聯互通方面的一些情況，在會議期間，我跟丁副總理有溝通，亦向丁副總理講述香港的近況。」

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責任編輯：區綽彥

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