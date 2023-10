【正能量】由時裝音樂跨界桌遊樣樣精　唱作人黃靖：沒夢想不等於鹹魚

▲ 黃靖最為人熟知的身份是唱作歌手。(受訪者提供)

黃靖最為人熟知的身份是唱作歌手,至今共推出4張唱片,亦曾受邀到不少大型音樂節演出,他涉獵舞台劇、時裝設計等不同行業,近年又醉心桌遊,正攻讀博士學位,研究電玩、桌遊與敘事手法。

《夢想號啟航》主持黎穎瑜形容他是一名「說書人」,即使在不同媒介,黃靖總能找到說故事的方法。

黃靖用「貪玩」形容自己,他的人生彷彿是一部穿越不同場景並不斷綻放熱情的精采故事。中學時期,他參與劇社、朗誦比賽,自小便與故事結下不解之緣,後來在倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院的舞台設計系以一級榮譽資格畢業,並於中央語言及戲劇學院完成舞台導演碩士學位。

▲ 黃靖「百足咁多爪」,涉獵舞台劇、時裝設計等不同行業。(受訪者提供)

時裝秀也是一部故事

當時黃靖一心希望以視覺主導方式實踐劇場,但回港後卻發現土壤不合適。「當時比較大的劇團,一定是繙譯經典劇目,所以也比較傳統,感覺不太像我心中想做的事。」恰巧當時胞姐黃琪力邀他加入時裝界,黃靖考慮後決定轉跑道。「那時我想,時裝的空間會否大一點,任我做甚麼都可以?」

2006年,兩姐弟合力創造自家品牌,當中一半的時裝由黃靖設計,高峰時期在全球約有80個零售點,他們亦不時到巴黎、柏林、紐約、倫敦等地出席時裝展銷會。後來黃靖想到新點子,將時裝與劇場結合,於是撰寫計劃書至當代藝術學會(Institute of Contemporary Arts),最終成功獲場館免費租出場地,在倫敦時裝周舉辦3場時裝秀。

▲ 兩姊弟的品牌高峰時期在全球有約 80 個零售點,又不時到巴黎、柏林、紐約、倫敦等地出席時裝展銷會。(受訪者提供)

這次演出集視聽享受於一身,黃靖指當時的演出還找了音樂人編寫全新曲目,亦有舞蹈員參與。「有點像宮崎駿的故事,一開始有獵人打獵,意外殺了一隻金色鹿,原來牠是森林之神,便詛咒獵人變成鹿,結果被另一個獵人追殺。整個故事好簡單,算是有一些信息,但中間有一個變身環節,我便思考獵人的衣服怎樣變成鹿呢?而故事中有箭,我們亦做了一些穿過頸的首飾模擬被箭刺穿。」

即使是時裝展,亦有劇場般的聲音、劇情及視覺效果配合展演,這次演出令團隊在米蘭Inside White Award獲獎。

▲ 曾受邀到不少大型音樂節演出。(受訪者提供)

自小喜歡音樂熱衷創作

正當黃靖在行內嶄露頭角,快速時裝的興起卻改變了市場生態。「當時已經無人願意花多些錢買小眾品牌,行內的創作力愈來愈低。」回想還在時裝界時,黃靖經常會拿着結他到街頭表演原創歌曲,有時甚至來一段即興。「試過有首歌只是寫了第一段副歌,有些即興便會到街頭上試演奏。」頗具實驗性。

在街頭演唱(Busking)對黃靖而言是個訓練,他學習到怎樣抓住觀眾眼球,甚至停下腳步一起玩音樂。「好習慣打逆境波,街頭觀眾不認識我,我會嘗試做多些肢體動作或眼神交流。當有熱身,觀眾就會肯跟你一起玩,甚至一起唱。」面皮厚、不害羞的性格,也讓他獲得入行的機會。

▲ 黃靖最為人熟知的身份是唱作歌手,至今已推出 4 張唱片。(受訪者提供)

在正式加盟獨立唱片公司人山人海後,黃靖創作了大量歌曲,有自己包辦曲詞的,也有跟其他監製、音樂人合作的。創作以他熟悉的英文為重心,其中與經典小說《A Spy in the House of Love》同名的作品,就以間諜形容多情的人,藉此探問何謂愛情。「有時我們會美化了一個人,於是我們愛的是腦裏的想像多於實質。」

沒有夢想不等於一條鹹魚

2018年,黃靖曾舉辦7場音樂獨腳戲,同時於不同單位擔任導師,幫助培訓香港年輕音樂創作人。近年,黃靖涉足至桌遊領域,預計明年9至10月會推出遊戲與劇場結合的項目。

主持黎穎瑜問,在涉獵多個領域的同時,他如何保持對事物的熱情?黃靖指,保持學習新事物,這種新鮮感便會帶來衝擊。他以音樂創作為例。「如果我用結他寫到悶,試一下轉鋼琴,就可以跳出自己的習慣。」

▲ 每個月一次桌遊聚會,與眾同樂。(受訪者提供)

被問及怎樣看待夢想二字,黃靖認為,我們不要因為沒有「夢想」而感到有壓力。「人為甚麼一定要有夢想?有些人只是想結婚、生孩子,或者有一份穩定的工作,不需要太多錢,我其實很尊重這些人。」即使沒有偉大夢想,人生也可以活得精采。

▲ 每個月一次桌遊聚會,與眾同樂。(受訪者提供)

《夢想號啟航》

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》,節目由黎穎瑜主持,逢星期六10am-11am播出,專訪不同領域人士,收集他們實踐及追尋夢想的經驗,分享當中的堅持與智慧。足本重溫:t.rthk.hk/uipt5

最新影片推介:

記者:林世民