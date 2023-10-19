【大學發展】理工大學跟武漢市共建科創研究院　探討鄂港合作

▲ 理大校長滕錦光教授(左)與武漢市委書記郭元強博士(右)會談。（理工大學圖片）

香港理工大學（理大）校長滕錦光教授率領團隊，訪問武漢市人民政府，與湖北省委常委兼武漢市委書記郭元強，市委副書記兼市長程用文等代表會晤，共同探討加強鄂港合作。

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校長滕錦光在交流會談中表示，理大近年積極推廣交叉學科研究，建立了多個交叉學科研究院，在科技創新與成果轉化領域，成果顯著。理大將在科學基礎研究上，進一步推動科研成果與產業發展對接，為社會創造價值。武漢區位、產業等綜合優勢突出，發展勢頭強勁，大學希望透過雙方合作共建香港理工大學武漢科技創新研究院的契機，在科技創新、成果轉化、人才培養等方面加強合作，助力生命健康、新能源、新材料、智慧城市、人工智能等產業的發展，攜手為國家的高質量發展做出新的更大貢獻。



市委書記郭元強在會談中表示，武漢市政府把創新驅動作為城市發展主導戰略，努力把科教人才優勢轉化為創新發展優勢、把交通區位優勢轉化為國內國際雙循環樞紐連結優勢，為深化雙方全面合作創造了良好的環境。希望與香港理工大學建立常態化交流合作機制，吸引帶動更多創新人才和創新資源在武漢集聚，聯合武漢高校院所、企業開展研發創新，大力推動科技成果轉化和產業化，助力武漢建設具有全國影響力的科技創新中心及現代化產業體系。

會談後，雙方共同見證了武漢市人民政府與理大關於共建香港理工大學武漢科技創新研究院框架協議的簽署儀式。儀式上，理大副校長（研究及創新）趙汝恒和武漢市副市長孟暉分別代表雙方簽署協議。

理大是第一所與湖北省政府合作，在武漢設立科技創新研究院的香港高校。此行，代表團還到訪當地大學作深入交流，探討合作。

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