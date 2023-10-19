【網絡熱話】6孩爸驚悉「孩子全無血緣」 法官1個理由解除親子關係敗訴

▲ 一名6寶爸發現所有孩子均不是他親生的，而是妻子調包別人的精子、或借用他人精子而受孕所生的，於是提出解除親子關係。(iStock圖片)

台灣一名6孩爸爸，與妻子結婚6年，隨著孩子們長大，長相卻跟自己完全不相似，發現6名孩子均不是他的親生子女，而是妻子調包別人的精子、或借用他人精子而受孕所生的，於是提出解除親子關係。但法官依據《人工生殖法》，首2名子女已逾3年除斥期，另4名則經男子簽署同意書所生，故此判決男子敗訴，6名孩子仍被視為「婚生子女」。

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綜合台媒報道，嘉義一對夫妻於2017年結婚，結婚6年期間，兩人透過人工受孕的方式生下6名子女，但隨著孩子成長，男子卻發現孩子的長相跟自己完全不同，因此懷疑孩子非親生的，經過親子鑑定確認，所有孩子與他全無血緣關係，為此兩人今年調解離婚。

男子向法院申請解除與6名子女的親子關係，原囚是男子稱述妻子騙他先將精子存起來，卻偷偷從國外買精子調換，經由人工受孕，而生下前2名孩子。後來妻子再進行人工受孕，男子明知沒有要用到他的精子，但為了挽回婚姻，還是簽了同意書。

法官指為，雙方是在婚姻關係存在時，生下6名子女，且依據《人工生殖法》規定，對精子捐贈的人工子女身分認定，是以實施人工生殖是否受丈夫同意，作為婚生子女判斷。

法官認為，雖然首兩名孩子是男子被騙下所生，但由於已過了《人工生殖法》3年的除斥期；後面4名子女，則是經男子簽署同意書後所生，不能用離婚及沒有親子關係為由，提起否認子女訴訟，因此遭法院駁回，全案仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳