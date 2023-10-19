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【禽流感】港大揭H5禽流感病毒流行病學趨勢　野生鳥類種群加劇傳播

社會 15:37 2023/10/19

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(港大醫學院提供)

港大醫學院的研究團隊，利用2005年至2022年間聯合國糧食和農業組織以及世界動物衛生組織收集的流行病學數據，並分析超過10,000個完整的病毒基因組，揭露了高致病性禽流感H5爆發的起源和趨勢。

團隊於2016年至2017年反覆出現的顯著疫情中，基因組分析顯示病毒譜系起源於亞洲；而2020年至2022年間從非洲和歐洲鳥類種群中識別出的兩種新H5病毒顯示，H5爆發中心明顯從亞洲轉移至其他陸洲。這些病毒株在傳播期間，通過與低致病性病毒變種的基因重組而演化。

研究團隊使用先進的系統動力學方法（phylodynamic）分析H5病毒的基因變化，揭示野生鳥類種群正在加劇H5病毒傳播，並擴大地理和宿主範圍，加速傳播速度，增加基因重組演化的可能性。

領導研究的公共衛生學院副教授Vijaykrishna Dhanasekaran表示，這項研究有助了解全球鳥類種群對高致病性禽流感H5N1病毒傳播的重要性，同時需要持續執行有效控制高致病性禽流感病的策略；研究結果重申了各級流感大流行防範工作的必要性。

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責任編輯：陳展棋

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