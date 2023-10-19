【一帶一路】李家超：港積極貢獻八項行動　正爭取盡快加入RECP

▲ 李家超表示，香港必定會積極為推動八項行動作出貢獻。(李家超fb圖片)

國家主席習近平提出「八項行動」支持共建一帶一路，包括全面取消製造業領域外資准入限制措施、推動科技創新等。特首李家超今日表示，香港必定會全力參與其中，積極為推動這八項行動作出貢獻，香港與這八項行動的關係，包括香港國際機場被評為世界前列；香港在全球最自由經濟體排名前列；香港的國際級金融和專業服務可以積極參與「一帶一路」工程等。



李家超總結在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的行程時會見傳媒，提到香港與這八項行動的關係：

（一）在構建「一帶一路」立體互聯互通網絡方面，香港位於亞太地區的中心地帶，香港國際機場被評為世界前列，航空貨運量多年排名全球第一；



（二）在支援建設開放型世界經濟方面，香港在全球最自由經濟體排名前列，亦正爭取盡快加入《區域全面經濟伙伴關係協定》；



（三）在開展務實合作方面，在推進「一帶一路」共建國家的標誌性工程，香港的國際級金融和專業服務都可以積極參與和貢獻；



（四）在促進綠色發展方面，香港一直推動綠色發展、綠色轉型，邁向碳中和；



（五）在推動科技創新方面，香港正全力發展成為國際創科中心；



（六）在支持民間交往方面，香港正全力發展為中外文化藝術交流中心。我們已經與十多個「一帶一路」共建國家簽署文化合作備忘錄；



（七）在建設廉潔之路方面，香港廉政公署正積極與「一帶一路」國家合作，為「一帶一路」國家舉辦培訓課程，加強他們的反腐能力；



（八）在完善「一帶一路」國際合作機制方面，香港將繼續積極參與由國家舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇；

李家超指，出席會議期間，向包括中東、東盟的領袖、巴布亞新幾內亞總理、埃及和黑山的領導等，介紹香港的最新發展，「大家都認同香港在一帶一路倡議中可發揮積極的作用，亦對於繼續加強合作有強烈共識。」

在「企業家大會」的簽約環節上，簽署了三個涉及香港企業的項目，涉及醫療技術合作、創科合作、投資合作等，金額合共逾四億五千萬美元。

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責任編輯：區綽彥