日本殿堂歌手近藤真彥澳門開騷　Matchy相隔12年再會港澳歌迷

▲ 近藤真彥將於12月在澳門舉行演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》。

80年代日本殿堂級歌手男神近藤真彥Matchy將於今年12月23日，首次在澳門舉辦演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，以歌聲與粉絲在美高梅劇院提早預祝聖誕節。

這次是Matchy繼2011年後與香港樂迷見面後，相隔12年再度踏上舞台近距離與港澳粉絲重聚。

巡迴演唱賀「登六」



出道超過40年的Matchy在明年7月19日便「登六」，為隆重其事，Matchy決定舉行為期一年的巡迴演唱會迎接大壽，他笑道：「我會舉行為期一年的巡迴演唱會，希望將這42年的經典歌曲唱給大家聽，以多謝Fans，特別是追隨我多年的Fans，期望演唱會讓他們重溫以往的美好回憶，而完成整個巡唱剛好踏入60歲，是最好給自己的生日禮物。」



作為日本殿堂歌手，Matchy不少人氣樂曲都被改編成為熱門金曲，一直影響各地歌壇更深受香港歌手愛戴，其中被改編高達15個版本，廣東話版本為人熟悉由已故天后梅艷芳的《夕陽之歌》，就是改編自Matchy同名《夕焼けの歌》。

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有見及此，今次澳門演​​唱會中，Matchy 將聯同日本樂隊成員傾力演出，同時請來他的好拍檔野村義男擔任結他手，演出將包括多首由不同海外歌手改編過的 Matchy歌曲，一起回味這些大家耳熟能詳的經典旋律。

而現正忙於他的《近藤真彦 ライブ2023-2024 KANREKI DASH M5K9》日本全國巡迴演唱會，被問到澳門站後會否轉到香港舉行，Mathcy說：「記得對上一次香港演唱會已經是12年前，上個月到香港出席朋友活動，都只是見到一少部份香港Fans，好掛住大家。但香港演唱會場地有點難租，心水場地更加一早爆滿，最後想到澳門，好近香港又多美食，希望方便到香港Fans。」

Info

近藤真彥《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》：

日期：2023年12月23日

時間：晚上8點

地點：美高梅劇院-美獅美高梅

票價：MOP/HK $1988/$1388/$888/$688