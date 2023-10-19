  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女　61歲巴士車長強姦非禮罪成候判

社會 15:53 2023/10/19

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

61歲的巴士車長涉於2016年暑假期間，藉口檢查當時年僅9歲養女是否已長大，其間強姦養女。現年16歲的養女於2022年情緒變得崩潰，曾擬企圖自殺，女童送院途中向警方透露有關性侵事件，涉案車長早前於高等法院否認強姦及非禮罪，6男1女陪審團今（19日）退庭商議後，裁定兩項罪名成立。暫委法官押後案件至12月14日，以候事主創傷報告，被告還押候判。

被告現年61歲，沒有刑事紀錄，案發時及被捕時任職巴士車長，否認1項強姦及1項非禮罪。案件經審訊後，6女1男陪審團退庭近4小時後，裁對兩項罪名成立。暫委法官先索取事主創傷報告，被告還押候判。

控方開案詞指，現年16歲的X於2012年始由母親安排與寄養父母同住，周末及周日才與母親同住，直至2018年才搬回與母親同住。2022年8月時，15歲的X情緒崩潰，向友人透露萌自殺念頭，以及曾遭養父強姦，令她討厭自己，並不敢向他人提及事件。

X於同年9月與友人喝酒後擬跳樓自殺，友人制止後報警，X於送院途中向警方披露因被性侵而萌自殺念頭。X向心理學家表示，直至長大上性教育課後才知悉有關作為屬性侵。

X於錄影會面中指出，2016年暑假期間，X與被告獨處時，被告稱為確認她是否已長大而檢查其身體。被告擁抱X及撫摸她後將X強姦，事後著X不可告知他人。

事隔10天後，X被養母罰抄，被告於X身後以下體非禮X。2022年9月被告被捕，警誡下否認X的指控，承認於任職巴士司機。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【一帶一路】李家超：港積極貢獻八項行動　正爭取盡快加入RECP
今日 16:00
【一帶一路】李家超：港積極貢獻八項行動　正爭取盡快加入RECP
【大學發展】理工大學跟武漢市共建科創研究院　探討鄂港合作
今日 15:30
【大學發展】理工大學跟武漢市共建科創研究院　探討鄂港合作
【禽流感】港大揭H5禽流感病毒流行病學趨勢　野生鳥類種群加劇傳播
今日 15:37
【禽流感】港大揭H5禽流感病毒流行病學趨勢　野生鳥類種群加劇傳播

你可能感興趣

【一帶一路】李家超：港積極貢獻八項行動　正爭取盡快加入RECP
今日 16:00
【一帶一路】李家超：港積極貢獻八項行動　正爭取盡快加入RECP
【大學發展】理工大學跟武漢市共建科創研究院　探討鄂港合作
今日 15:30
【大學發展】理工大學跟武漢市共建科創研究院　探討鄂港合作
【禽流感】港大揭H5禽流感病毒流行病學趨勢　野生鳥類種群加劇傳播
今日 15:37
【禽流感】港大揭H5禽流感病毒流行病學趨勢　野生鳥類種群加劇傳播
性教育 罪案 司機 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載