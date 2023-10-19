【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女　61歲巴士車長強姦非禮罪成候判

61歲的巴士車長涉於2016年暑假期間，藉口檢查當時年僅9歲養女是否已長大，其間強姦養女。現年16歲的養女於2022年情緒變得崩潰，曾擬企圖自殺，女童送院途中向警方透露有關性侵事件，涉案車長早前於高等法院否認強姦及非禮罪，6男1女陪審團今（19日）退庭商議後，裁定兩項罪名成立。暫委法官押後案件至12月14日，以候事主創傷報告，被告還押候判。

被告現年61歲，沒有刑事紀錄，案發時及被捕時任職巴士車長，否認1項強姦及1項非禮罪。案件經審訊後，6女1男陪審團退庭近4小時後，裁對兩項罪名成立。暫委法官先索取事主創傷報告，被告還押候判。

控方開案詞指，現年16歲的X於2012年始由母親安排與寄養父母同住，周末及周日才與母親同住，直至2018年才搬回與母親同住。2022年8月時，15歲的X情緒崩潰，向友人透露萌自殺念頭，以及曾遭養父強姦，令她討厭自己，並不敢向他人提及事件。

X於同年9月與友人喝酒後擬跳樓自殺，友人制止後報警，X於送院途中向警方披露因被性侵而萌自殺念頭。X向心理學家表示，直至長大上性教育課後才知悉有關作為屬性侵。

X於錄影會面中指出，2016年暑假期間，X與被告獨處時，被告稱為確認她是否已長大而檢查其身體。被告擁抱X及撫摸她後將X強姦，事後著X不可告知他人。

事隔10天後，X被養母罰抄，被告於X身後以下體非禮X。2022年9月被告被捕，警誡下否認X的指控，承認於任職巴士司機。

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記者：林育慧