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歌王封盤丨蕭敬騰晒婚照宣布成婚　正式榮升人夫： 一直在等待這天的到來

娛樂 16:08 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

二人結婚喇！

現年36歲歌手蕭敬騰在今年6月向年長13歲的經理人林有慧（Summer）求婚成功，獲不少圈中人送祝福！

今日（10月19日）蕭敬騰和Summer分別在社交平台報喜，宣布今日定為他們的結婚日，並分享甜蜜婚照，見蕭敬騰向太太送「肉嘴」，Summer望着老公笑得很開心，從相片中感受到二人的甜蜜。

蕭敬騰留言：「

今年六月我向我的未婚妻 @summer_lin_627 完成求婚
一直在等待這天的到來
今天
2023/10/19
我們決定將這一天定為我們的結婚日
這一天是如此美好
我會把我的喜悅分享給所有的你們
也謝謝大家的祝福。」


至於Summer興奮表示「我是人妻啦」：「

謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福
這對我們來說彌足珍貴
兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書
兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看
我們收獲的 不只是彼此
而是彼此的所有
當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻
我們笑著 也哭了
謝謝愛我們的你們
我們會更努力生活
為我們 為你們
為每一個愛我們的你們
😱😱😱
不得了啦！！！
我是人妻啦啦啦！！！」
 

大批網民祝福他們幸福快樂，永遠開心！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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