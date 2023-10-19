歌王封盤丨蕭敬騰晒婚照宣布成婚　正式榮升人夫： 一直在等待這天的到來

▲ 二人結婚喇！

現年36歲歌手蕭敬騰在今年6月向年長13歲的經理人林有慧（Summer）求婚成功，獲不少圈中人送祝福！

今日（10月19日）蕭敬騰和Summer分別在社交平台報喜，宣布今日定為他們的結婚日，並分享甜蜜婚照，見蕭敬騰向太太送「肉嘴」，Summer望着老公笑得很開心，從相片中感受到二人的甜蜜。

蕭敬騰留言：「 今年六月我向我的未婚妻 @summer_lin_627 完成求婚

一直在等待這天的到來

今天

2023/10/19

我們決定將這一天定為我們的結婚日

這一天是如此美好

我會把我的喜悅分享給所有的你們

也謝謝大家的祝福。」



至於Summer興奮表示「我是人妻啦」：「

謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福

這對我們來說彌足珍貴

兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書

兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看

我們收獲的 不只是彼此

而是彼此的所有

當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻

我們笑著 也哭了

謝謝愛我們的你們

我們會更努力生活

為我們 為你們

為每一個愛我們的你們

😱😱😱

不得了啦！！！

我是人妻啦啦啦！！！」



大批網民祝福他們幸福快樂，永遠開心！

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