白日之下丨黃妍唱主題曲《日光漂白》　簡君晋朱芸編赴意大利殿堂級錄音室製作配樂

▲ 簡君晋（右）與朱芸編。

簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩等演出的電影《白日之下》的主題曲《日光漂白》，由朱芸編作曲、周耀輝填詞、黃妍（Cath）主唱，主題曲在今日（10月19日）於各大電台播出，同時亦於各大音樂串流平台可收聽。

同時，《白日之下》由朱芸編一手包辦全片配樂。導演簡君晋更偕朱芸編不惜功本赴意大利羅馬的舉世知名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂。

《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技 試映場獲觀眾激讚

▲ 朱芸編（右）與黃妍。

黃妍曾當見習記者



電影《白日之下》以2016年前後，關於殘疾院舍黑幕的報道轟動全港的真實事件為藍本改編，Cath看過電影後有著很深的感受，說：「睇完套戲好難平伏心情，因為有睇過呢單新聞，作為一般市民唔知當中細節，但呢套戲用受害者同記者角度去講返成件事，令我好大感受。」

在導演簡君晋知道Cath曾修讀新聞系亦做過見習記者後，馬上敲定她就是演唱主題曲的不二人選，Cath表示：「十分明白接觸到一件社會事件後，好想發掘核心事情或問題的心情，所以好明白余香凝的記者角色所面對的處境，我亦攞住呢個感受入錄音室，灌錄呢首電影主題曲《日光漂白》。」

周耀輝：有日光就有夢想

周耀輝當年亦有留意這一宗新聞，而電影中特別著墨描寫記者的部份，令他有很深的體會，他說：「片中嘅記者，傻更更唔理阻力追尋真相，嗰一種天真係一樣好珍貴嘅嘢。而作為電影主題曲，好希望觀眾睇完電影，唔單只帶著憤慨離場，同時亦希望大家有被鼓勵、有一道溫柔嘅力量繼續行落去嘅感覺，因為世上仲有呢啲傻更更嘅人，要行，就一齊行落去。」

既然要帶著力量前行，大家從何得到這份力量？耀輝從電影名字《白日之下》聯想到，有太陽曬住，就可以漂白，我們的心就可以保持清白，他說：「因為『日光漂白』填到落去，就成為歌成首歌嘅概念：有日光就有夢想，夢想令我哋可以保持清白。」歌曲中的一句：夢想偷偷因白日而留下，亦正是全曲的重點。

接過耀輝的詞，Cath備受感動，更說：「耀輝嘅詞令件事昇華咗好多，睇歌詞時要控制住自己情緒先唱到。呢次係一次夢寐以求、好夢幻好驚喜嘅合作，自己一向好鍾意睇電影，好想唱到電影嘅歌曲，因為通常睇到電影最後就會有首歌去Round Up成套戲，電影中最精彩最深刻嘅影像就會浮現，係一個俾你重溫返成套戲嘅好好時機，今次第一次可以唱到電影歌曲，好開心，因為自己可以有份成為其中一分子，同觀眾分享觀映後嘅呢份情緒、感覺。」

終於實現夢想



創作《日光漂白》的年青音樂人朱芸編，曾為多部大型電影製作如《悟空傳》、《誅仙》配樂，亦曾為電影《哥斯拉II：王者巨獸》、《追龍》和《竊聽風雲3》等拉奏二胡。

今次為《白日之下》配樂，是他繼《I.T.狗》後，再度與導演簡君晋合作，二人今次更實現了一個非同小可的夢想，就是前往意大利羅馬的世界名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂。

▲ 朱芸編（右）

意大利國寶級配樂大師摩利哥尼(Ennio Morricone) 是Forum Studios Roma的創辦人之一，《星光伴我心》、《義薄雲天》及《一個快樂的傳說》等經典電影的配樂都在這所錄音室錄製，所以可以到這裡並邀請到「意大利電影交響樂團」（Orchestra Italiana Del Cinema） ，及一些與摩利哥尼合作無間的樂手為《白日之下》演奏配樂。

二人除興奮外，更深受各位演奏家對藝術和專業的執著所感動，將朱芸編創作的配樂賦予更豐富的情感和更深意義。

對此簡君晋分享了一個起程前的小故事：「其實我們的製作預算很有限，亦沒有人脈和他們連結，我們google到他們的網站，沒想到朱芸編真的寫了電郵過去，以電影故事和他的音樂打動對方。」

最後，簡君晋終於爭取到一個很短暫的檔期，亦獲得樂團和錄音室的全力支持，協助他們錄製配樂：「令《白日之下》成為首部在他們錄音室錄配樂的香港電影。」

最新影片推介：蘇韻姿專訪