【冬季流感】3年新冠疫情流感患者減少　反恐致新一輪病毒高峰期

▲ 莫樹錦表示，流感針就是要喚醒免疫系統以防禦病毒侵襲。

醫生和髮型師的共通點，是可以隨意問客人任何合理問題，都會得到回應。因前者掌握着健康而後者掌握着個頭，故當醫生遇上髮型師時，也會老實回答一切問題。這天，她問：「我應該打流感針嗎？」很合理也是近日最熱門的問題。

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「一定要！」醫生望着手機回答，反正她在我背後，不用眼神接觸。

Hair Buzzer（理髮器）在右耳邊飛過後，她才抗議道：「過去幾年都很健康，沒有感冒，就算中了COVID-19也是極度輕微。」

雖是常見論調，但醫生也要認真回答：「過去幾年，大家因新冠疫情而戴口罩和減少人際接觸，故此患流感機會減少，但並不代表免疫系統強勁。反之，因為幾年沒有接觸流感，抗體水平相對下降，流感針就是要喚醒免疫系統以防禦病毒侵襲。」

Hair Buzzer飛過另一邊，她問：「那麼，去私人診所還是公立醫院打針好些？」

「都是一樣啦，免費有何不妥？」醫生解釋：「這年度Flu Vaccine（季節性流感疫苗）都是四價疫苗，其中包括針對H1N1和H3N2。針藥來自公私營都沒有分別，唯一留意是有否對雞蛋敏感，若有針藥選擇便有別。」

在修理髮腳時，她仍不服氣，說道：「我這麼年輕，就算有流感也無事。」

「你看來年輕，但你給我剪髮已近二十年，年紀方面大家心裏有數！」醫生笑了笑，續說：「高危年紀雖是六十五歲以上，但現今提議是所有六歲以上兒童和成人都應該注射流感疫苗。」

完成一次真正的理髮與醫學cross-over（交叉）研討會，可惜醫生仍要付理髮費！

全文刊於《經濟日報》，原題為「頭髮上的醫學」

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