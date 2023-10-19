【生育津貼】葉兆輝：「封下利是」非壞事惟料短期難有作用　莊太量：如要改變市民心意至少需20萬

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香港大學社會工作及社會行政學系總監葉兆輝表示，生育政策需要多方面支持，包括「生」、「養」以及「教」，認為生育津貼只是全盤津貼之一，猶如「封(一)封利是」，提供生育特別使費的津貼，他表示，於政府未有全盤生育政策之前，至少展現政府關注問題，認為非屬壞事。

他表示，外國亦有提供類近生育津貼，認為當局無需要設資產審查的門檻，「單非」及香港居民亦可獲得津貼。不過葉兆輝認為，社會亦需要合理期望，派發津貼預料於短期內難有作用，預料下年嬰兒出生數目只會維持三萬人左右，至於長期是否可以有作用，就需要整盤生育政策作考慮，包括如何提升托兒服務，才能作出分析。

葉兆輝亦表示，政府除了鼓勵夫妻生育外，目前不少年輕人選擇「不婚」，亦應思考如何改變現況。他舉例，新加坡有為低收入年輕夫妻提供津貼，以及安排入住公屋，認為當局可以參考。他亦指，部分市民選擇移民到英國等地生育，並不計及本地生育率，認為社會環境及教育制度，亦是夫妻考慮是否生育的因素之一。

浸會大學社會科學院助理教授李允平則認為，料以現金資助生育的政策，可於短期或中期起到影響，不過對是否能大規模提升本港生育率有保留。他解釋，一對夫妻是否生育需從很多方面考慮，包括工時、環境等，需要「天時、地利及人和」。

李允平指，兩萬元於香港物價而言「不是大數字」，夫妻生育後可能首一個月幾項開支已經花完，對於花公帑對生育率2帶來的效用有保留。李允平亦關注，政府下周三施政報告公布的資助是否持續性支出，可能對庫房財政帶來負擔。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則表示，2萬元可以看到政府的心意，料主要是補助下開支，指生育子女頭10年的成本過百萬計，未必有引導市民生仔的作用。他指，如政府希望津貼可以鼓勵市民生育，「動輒可能需要(每對夫妻)20萬，十倍」。

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記者：陳展棋