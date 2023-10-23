【中一面試】聖言中一自行面試題實錄 聖言中學面試題拆解

▲ 聖言中學中一自行面試題。

位於觀塘區的聖言中學是區内Band1男校，聖言中學的辦學宗旨建基於若望福音（10︰10）的一句話︰「我來為使人得到生命，且獲得更豐富的生命」。為使學生能活出豐富的生命，聖言中學積極開拓學生靈、德、智、體、群、美等領域，尤注重引導學生積極面對日後成

人生活的挑戰，和培養他們的責任感。

聖言中學由於申請人數眾多，不是每個申請人都有面試的機會，去年學校則面見了240名申請者。根據學校資料，面試第一部份以英語進行，旨在評估申請人以英語溝通的能力。第二部份以廣東話進行，以評估申請人的解難能力為主，最後評選準則及比重如下：

Academic Performance 學業成績 （60%）



Extra-curricular Activities 課外活動 （15%）



Interview Performance 面試表現 （20%）



Others 其它 （5%）

TOPick綜合了3名在2022年申請聖言中學的學生，綜合了以下的面試題目實錄。聖言中學的面試節奏明快，3名男生均表示，聖言中學的面試感覺上偏重於數學，而其中一名奧數成績優異的男生更在自行階段中被取錄。

聖言中學的面試主要分成兩個部分，第一個部分是英文面試，考生被要求朗誦一篇英文文章，面試老師再根據文章内容提問，有男生被老師問「你覺得這篇文章難嗎？」「多不多單詞不認識？」。

第二部分是中文面試，但全程沒有自我介紹，或者被問「你為甚麽選擇我們學校？」這些問題。3名考生均表示，他們被要求在10分鐘内回到4至5條數學題，其中兩條比較簡單，但後面的題目則類似奧數題，非常考數理思維。

有多少個全單數或全雙數？ 利用50枝火柴砌出一個最大的數。

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