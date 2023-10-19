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【失業率】本港最新失業率維持2.8%　孫玉菡料消費旅遊活動增長支持勞工市場

社會 16:43 2023/10/19

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本港最新失業率維持2.8%。（資料圖片）

政府統計處今日（19日）公布，今年7月至9月經季節性調整的失業率為2.8%，與6月至8月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。

與今年6月至8月比較，在7月至9月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由6月至8月的371.4萬人，上升至7月至9月的372萬人，增加約5,800人。同期的總勞動人口亦由382.6萬人上升至383.4萬人，增加約7,700人。

失業人數（不經季節性調整）由6月至8月的11.2萬人上升至7月至9月的11.4萬人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由38,900人下跌至37,900人，減少約1,000人。

勞工及福利局局長孫玉菡分析指，7月至9月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個三個月期間比較大多只有輕微變動。7月至9月經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，與6月至8月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加7,700人和5,800人至383.4萬人和372萬人。失業人數保持在11.4萬人的低水平。

展望將來，孫玉菡預料，與消費和旅遊相關活動的持續增長將會繼續支持勞工市場。

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記者：黃穎津

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