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【減肥大作戰】女醫生體重曾直迫194磅　簡單3招減66磅打造易瘦體質

保健美顏 13:00 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

台灣一名女醫生體重曾直迫194磅，靠簡單3招減走66磅。

節食真的是瘦身唯一出路? 有女醫生便以自己由約194磅體重高峰，銳減至128磅的瘦身經歷，帶出正確減肥態度，並分享3大要訣，讓身體養成「易瘦體質」避免復胖。

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【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

越功能醫學診所院長陳君琳醫生於YouTube分享自己減肥史，指自己身型從小便是壯壯的，而當她成為醫生時，更曾因為作息不正常、飲食不規律、工作壓力又大，令體重一發不可收拾，在短短4年間肥了44磅，身體更因此出現些狀況。

我非常的疲憊，整天都在想睡覺，而且膝蓋也因為體重增加的關係，開始有點不堪負荷，出現膝蓋疼痛的狀況。

後來通過檢查發現自己血糖有上升情況，作為醫生的陳君琳，已經明白減肥迫在眉睫，於是便展開了減肥計劃。陳君琳承認減肥之初，亦曾用過錯誤方式，令體重有復胖情況。因此，她開始明白惟有養成易瘦體質才可以有利減肥，並為大眾介紹3個主要法則。

1. 八二法 :

八成的時間吃對身體健康的食物，以此滋養自己的身體；二成的時間吃自己喜歡的食物，以此滋養心靈。

2. 飲食為主、運動為輔 : 

食物要看清楚成分，避免吃加工食品，因加工產品容易引起血糖不穩定、身體發炎反應；瘦身後期想要維持體型，得加入運動。維持代謝的重要因素是肌肉量，肌肉量越高，我們的新陳代謝就能比較高。

3. 維持身體機能的順暢運作

「很多人認為食愈少，愈有利減肥」，陳君琳以工廠比如人體，指如果一直食很少，工廠就會缺料，缺料之後生產線的運作反而是不順暢的。她指與其減少食東西，其實更應該是補足足夠的營養，以維持身體代謝率，避免復胖。

陳君琳指自從找對方法減肥後，就算出去玩，或者是間中大吃大喝，甚至有時太忙沒時間運動，體重大致上也維持穩定，沒有再回彈。

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責任編輯：羅嘉欣

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