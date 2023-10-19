香港人在北京丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

▲ 好努力上進呀！

近年TVB鬧花旦荒，不少小花相繼冒起，戴祖儀（Joey）絕對是其中一個，由歌手「踩過界」成為演員的她出道5年可算是順風順水，難怪她自認「條命生得幾好」！

現實中她不如角色一樣喜歡安逸舒服的生活，反而屢次跳出舒適圈接受挑戰，Joey接受TOPick專訪：「我沒有那麼隨遇而安， 不會認為現在覺得舒服就可接受， 一定要有個目標，盡自己的能力完成要做的事。」

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拍攝圓心願

在近日熱播中的劇集《香港人在北京》演「徐寶怡」為街頭歌手，正正也是歌手出身的Joey，角色絕對為其「度身訂造」。

她也直言此角有很多經歷與自己相近：「劇中她是一個萬千寵愛的女生 ，因為有兩個很疼愛她的哥哥，而自己對於生活只要覺得很安逸舒服就可以， 沒有特別的追求和要求 ，所以便當普通售貨員。 但又很喜歡唱歌，平時就會孖住男友在街頭表演 ，生活很簡單 ，她是一位很開心的女生。」

劇中講述Joey參加歌唱比賽入行，惟現實中她沒經歷過此過程，故自覺是次拍攝一圓心願：「讀大學時有Post Cover上網，很幸運在畢業時已有公司聯絡我 ，問我想不想出道做歌手，所以我沒有經歷過比賽這個階段，便直接入行。」

雖然她很幸運，不用參加殘酷的比賽便能成為歌手，惟Joey認為沒有參加過比賽反而是一種遺憾：「聽很多經過歌唱比賽入行的朋友分享， 經歷過歌唱比賽 ，你個心態和實力會提升得很快 ，所以我沒有經歷過這樣的過程是十分可惜，但今次在角色入面我能打破自己的恐懼 ，行出第一步參加歌唱比賽，對我而言也很像體驗了這個過程，因為同場亦真的有內地歌手參與拍攝 ，所以對我也是一個很大的突破。」

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現實不如角色 勇於跳出舒適區

「徐寶怡」這角色安於平穩的生活，對事業沒有很大追求，但現實中的Joey並不如角色般，在外界眼中她十分有事業心，皆因她不但努力幕前的工作，又擅於投資不同藝術品，甚至開藝術展，勇於跳出框框。

她指由小時候開始已經有很多事情令其適應轉變，跳出舒適區：「小學的時候我經歷過轉校，其實對一個小朋友來說，面對一個全新的環境﹑ 全新的圈子，已經是跳出很大的框框 ，直到中學又會參加很多不同的課外活動， 不停有新的挑戰，之後我發現自己又很喜歡挑戰。」

Joey自認不是隨遇而安的性格：「我不會認為現在覺得舒服就可接受， 一定要有個目標，盡自己的能力完成要做的事。」

▲ （陳慧安 攝）

努力工作努力玩樂

在努力工作的同時，Joey坦言注重 Work-life balance，全因不想成為只為了工作而生存的人：「工作時會Chur盡自己 ，但之後都一定要有時間玩盡， 例如開完劇一段時間沒有得休息，完劇後我就會瘋狂去一段時間旅行 。我是個很需要生活的人， 因為看見大學時的朋友出來工作後，他們真的會讓工作埋活了人生，整個感覺已經變得沒有以前那麼開心，我不想成為這種的人。」

Joey在很早已經懂得為自己人生計劃，而且更有一個十分正面的心態處事，自言小時候已經有個理念便是「人生最重要開心」：「做任何決定也好 ，你的目的都是為了開心 ，這個開心不只是自私的開心，而是希望身邊你在意的人也會開心 ，這個是我一直以來的方向。」

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轉行做歌手

在大學修讀法律系的她，最終沒有選擇相關行業，反而加入這個花花世界的娛樂圈當歌手，這個決定亦因她想做自己喜愛開心的事。

她憶述：「當時讀法律很大程度是滿足父母的期望 ，因為他們覺得有一個專業的知識做底是十分重要 ，不論甚麼行業也好都要有一個底 ，這樣就會有個保障，而且也是很穩定的職業，加上那時我又沒有特別很想讀那一科。」

Joey續指：「但畢業回港實習後，便發現自己對此興趣不大，我不喜歡做很多文書的工作或者幫人爭家產 ，對這個環境不享受，而當時有不同機會讓我入行當歌手，便決心挑戰自己。」

▲ （陳慧安 攝）

父母反對 用行動證明

不過毅然放棄在父母心中高薪厚職的工作，選擇一份不穩定收入的職業，Joey坦言最初遭父母反對，終用一年時間證明自己能有能力賺錢。

她說：「那時我沒有立刻入行，有一年時間做Freelance接Job，包括做Model﹑商場商演等，之後家人發現我做這些Freelance，生活也過得不錯，自己亦很幸運都有很多工作，可以養到自己之餘又買到想買的東西， 所以他們不用擔心我。因為他們的心態也是想個女自己照顧到自己， 而我就是在那年給到信心他們 ，令他們放心讓我入行。」

但娛樂圈被視為大染缸，作為父母無疑會有所擔心，Joey笑言他們不是擔心她學壞，而是怕她被「雪藏」：「有時見我經常宅在家，他們就會問我是否又被人『雪』 ，我不知道他們為何會用『又』和有這個想法，非常好笑。」

▲ 最初入行父母反對。

5年後的轉變

轉眼入行5年的Joey，認同在這個工作環境能令人急速成長，她表示現時在待人處事上成熟不少，更深明在適當的時候要懂得拒絕。「小時候很多事不懂拒絕 ，別人叫你做甚麼就做或者有很多資訊 ，你要怎樣做， 這樣便令到自己很辛苦， 慢慢會覺得很大壓力 ，沒有自己。」

她舉例說：「例如我知自己的弱項是跳舞 ，可能有一些Show叫我與其他人一起跳舞，現時的我會直接與他們說因為跳舞不是我強項，這樣會影響大家進度以及出來的觀感也不好看，不如不要夾硬做，現在我會懂得為件事而拒絕，而不是自私不想做，這樣自己亦會舒服多了。」

除了做人處世外，她又認為在這5年拍了很多自己滿意的作品和喜歡的角色，也有推出一些自己寫的歌曲 ，感到當初的決定是無悔的。

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家境成關注 強調靠自己

無疑地，由歌手搖身一變成為演員，Joey的事業發展順風順水，備受公司力捧，更被視為新一代的「上位小花」之一，難怪她自覺幸運：「現時能夠挑戰主持﹑唱歌和拍劇，而且我遇到的前輩對手也是很好很開心，大家有個很舒服的相處， 我已經覺得條命生得幾好。」

在幕前的演出受注目外，她的家庭背景同樣受到大家關注，一直被標籤為「有錢女唔憂做」的Joey直言自出道後從沒靠家人：「我可以很驕傲說一出道就靠自己，沒有使過他們的錢，還有給家用。」

即使Joey曾多次強調靠自己，總會有人質疑甚至否定其努力，對此她表示：「其實老實說有得靠屋企難道不靠屋企？ 有得選當然靠屋企， 首先這是命來的， 而現時我的心態是你喜歡怎樣說就怎樣說 ，我自己知道十分愛錫家人，有能力養到自己亦可以給到家用已經足夠。」

練成強大「心臟」

心態改變一切，她認為這行最大的變化是不停鍛鍊自己的心態，現在從中學會調節轉換；「 以前有少少批評就會覺得很大壓力，接受不了， 反而現在覺得他罵我很好笑 ，可能罵了5年還是說這樣東西，現在我會懂得調節心態令自己開心。」

▲ （陳慧安 攝）

父母催婚 享受單身生活

至於近日不少小花如陳嘉慧﹑何依婷相繼找到另一半，同樣作為宅男女神之一的Joey感情狀況仍是空白一片，難怪她自爆父母也替其着急，更向她催婚，希望她找到穩定另一半，早日結婚生仔，令其有感壓力。

即使如此，Joey坦言十分享受單身生活：「 因為可以好專注自己工作， 不需要交代自己所有的行程亦不需要擔心你忙的時候，你的另一半會怎樣。當你有另一半的時候你的煩惱可能有99樣如怕他出軌﹑為何對我不好； 但當你單身的時候的煩惱只有一樣就是單身，所以我覺得現在的生活很舒服。」

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拒絕「收兵」

作為「宅男女神」之一的她理應追求者眾，Joey明言對自己的喜好十分清楚，拒絕「收兵」當「娘娘」：「我喜歡就喜歡，不喜愛就不喜歡，就算有人對我有興趣，但不是我喜歡的類型，自己亦不會浪費他們的時間，所以我會選擇不覆或覆得很少，令他知道我對其沒興趣。」

她續指，外界以為這個圈子花花世界，其實身在其中的她們知道圈子十分窄，較難認識以及放心與圈外的人訴心聲，惟她深信緣份到來，便會遇到喜歡的人，一切強求不來：「我享受現在的生活，有時間給自己沉澱，專注在自己身上，也是一件好事。」

Hair: Bowie Lo @Admix Hair Styling

Makeup: King Yip @Kings Makeup

記者：陳曉柔

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