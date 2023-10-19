開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加

▲ 梁茵從返幕前晒13萬元Hermès手袋。

「威龍潘金蓮」梁茵（Kiko）憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演拜金女Anita，角色大受歡迎，成功入屋。不過緋聞纏身的梁茵，曾傳搭上人夫律師，疑似電話調情短訊流出，捲入小三疑雲。

梁茵形象受損，加上2021年離巢後曾一度轉行做侍應，適應新環境之餘，還面對他人的旁言冷語，令其大受委屈。

▲ 梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」，成功入屋。

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回復「拜金本色」

原來梁茵在疫情過後已回歸幕前，近日在社交網站分享工作點滴，為一個名為《最愛女人購物團》進行拍攝，形容見到精緻與唯美的名牌，會迷失方向兼且情不自禁：

《最愛女人購物團》成個拍攝都係圍繞住精緻、唯美的東西，應該會令好多女士會迷失方向🤣情不自禁😉 呢種感覺就應該好似男士見到名車、手錶⌚️一樣迷惘，搵唔到舖頭嘅出口😅

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梁茵回復「拜金」本色狂晒名牌，揹著粉紅色Hermès銀扣Mini Constance Bag，有奢華時尚網站正售賣128,000元。她曾晒出Chanel小盒子斜孭袋，但就從未晒出過此款手袋，似乎是近期新買的包包！

有網友十分關心梁茵的近況，問她目前是否不用再做侍應，她親自回覆該網友，更透露自己的夢想：

疫情嗰段時間真的感謝餐廳老闆幫忙，其實三年嘅疫情消耗咗好多人嘅儲蓄，感謝佢雪中送炭。經濟慢慢恢復，工作量開始增加，希望他日儲到錢，能夠經營一間屬於自己嘅舖頭❤️

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