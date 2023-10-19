【產前產後】打邊爐突穿羊水分娩在即 吃貨孕婦要求店員勿執枱： 我轉頭再食

懷孕期間有些準媽媽易肚餓。 泰國一名孕婦在預產期間享受打邊爐之樂期間，突然穿羊水分娩在即，BB搶閘報到，吃貨的她卻請求店員讓她再多吃幾口，甚至要求不要執枱，「要是到了醫院沒生，我會回來繼續吃。」最後，火鍋店老闆親身帶同打邊攎爐具和食材送到已分娩的媽媽房內，更承諾送給她9個月免費打邊爐，以示祝賀。

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綜合泰國傳媒報道，餐廳老闆在其facebook分享事發經過，店員見孕婦與老公同來打邊爐，期間孕婦突然穿羊水，似乎即將分娩，急忙致電叫救護車。但孕婦要求店員讓她多嚐幾口美食，不要執枱。驚慌的店員只好打電話向老闆求助。老闆也哭笑不得，通知店員安撫孕婦的情緒，讓她先去醫院生 BB，更豪爽地承諾「等她生完了讓她免費吃9個月！」

▲ 照片來源：個案老闆的臉書照片

其後，老闆不但親身拜訪這位為食的媽媽及 BB，更在其fb模仿孩子的語氣寫上幽默的分享，「其實我的預產期是27號，所以我跟媽媽安心地去吃了豬肉火鍋，但我聞到了燒焦的豬肉味，所以我就迫不及待出來幫媽媽煮豬肉啦！」

▲ 照片來源：個案老闆的臉書照片

準媽媽「少食多餐」兼食高纖食物有助飽肚

針對孕婦在懷孕期間食慾增加，衞生署建議孕婦「少食多餐」，並選擇營養豐富的食物，例如新鮮水果或無加糖的乾果，又或者240毫升低脂奶或加鈣豆奶；纖維豐富食物如紅米、糙米、全麥麪包或蔬菜亦可增加飽肚感，並有助減少便秘。

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責任編輯︰王明芳