「澳門銀河」藝文新攪作 夏永康澳門首次個人展 邀得李政宰在澳門世遺鄭家大屋拍攝

「澳門銀河」一直非常著重藝術文化推廣，兩年前開設的藝文空間「銀河藝萃」已多次舉辦不同類型的展覽及工作坊，為我們的澳門之旅增添藝術氣息之餘，亦多了個打卡必到熱點。最近剛開幕的新展覽，主角是個香港人非常熟悉的名字—著名導演及攝影師夏永康，他充滿迷幻感的攝影作品絕對是香港電影影像其中一個最具代表性的存在。為了今次他在澳門的首次個人攝影展「夏永康 +853 澳門瞬間」，更特別與《魷魚遊戲》韓星李政宰合作，在澳門世界遺產之一的鄭家大屋拍攝了一輯充滿男人味又能展現澳門風韻的照片，加上大師的其他精彩作品，讓參觀者沉醉在光與影交錯的迷幻世界之餘，同時感受澳門獨有的歷史感。

香港攝影界代表人物 跨界藝術家以鏡頭說故事

一直著重推廣澳門文化及藝術發展的「銀河藝萃」，今次請到香港大師級攝影師夏永康舉行他在澳門的首次個人攝影展，更請來夏永康多年的合作夥伴、資深時尚總監 Sean Kunjambu 策展，並有知名媒體VOGUE 香港版支持，透過攝影師的鏡頭構建出一個由視覺引領的藝術旅程，同時展示不一樣的澳門魅力。

▲ 攝影展開幕當日星光熠熠，更邀得各合作單位齊齊剪綵揭幕。由左至右- 著名導演及攝影師夏永康、國際影星陳靜和李政宰。

作為香港其中一個最具代表性的攝影師，夏永康畢業於加拿大的艾米莉卡學院(Emily Carr Institute)，回港後成立工作室 Shya-la-la Workshop，及後由1997 年開始成為著名導演王家衛的御用劇照攝影師和平面設計師，經典作品包括《春光乍泄》、《花樣年華》及《2046》等，其獨有的迷幻感以及運用光線、色彩和構圖的眼光，都讓他的作品別樹一幟。憑著其獨特的藝術風格，他更曾與日本東京森美術館、英國 V&A 博物館、邁阿密巴塞爾藝術節等國際知名的藝術單位合作展出其作品。攝影之外，夏永康亦將才能發揮在影視製作領域，先後以導演身份製作巨星的音樂短片、聖羅蘭及羅達特等知名時尚品牌的短片，甚至有票房大賣的電影《全城熱戀》，可見其以鏡頭勾勒畫面與傳達情感的功力。

▲ 用心設計的展覽空間，為觀眾帶來沉浸式體驗。

國際影星李政宰魅力登場 澳門世遺鄭家大屋展示澳門小城風情

今次在「銀河藝萃」展出的《夏永康 +853 澳門瞬間》攝影展主要分成三個部份，最矚目的重點當然是由夏永康和 Sean Kunjambu 聯手創作，並邀得主演《魷魚遊戲》的國際影星李政宰，為VOGUE 香港版拍攝一輯充滿懷舊與成熟韻味的照片。這輯由夢幻組合携手合作的照片取景於名列澳門世界遺產之一的鄭家大屋，它是澳門現存最古老的中式庭院大宅，當中可見不少廣東傳統民居的特徵，以及外來文化影響帶來中西合璧的特色。如此有故事的空間配上李政宰成熟的男人味與夏永康細膩而富有情感的視野，拍出華麗的年代感，展示澳門與別不同的一面。

▲ ​​​​​​​於鄭家大屋取景的重點系列，由充滿成熟男人味的李政宰展現澳門獨特的一面。

另一方面，夏永康亦為是次展覽在澳門拍攝了一系列圖片，讓參觀者可以透過他的鏡頭感受澳門的小城風情；第三部份則是夏永康為鞏俐、桂綸鎂、杜鵑、黃曉明等一眾電影明星拍攝的人物檔案，將他最具代表性的電影感表達手法充分呈現觀眾的眼前。

▲ 透過夏永康鏡頭看到的澳門充滿電影感。

▲ 國際影星李政宰亦忍不住與作品自拍一番。

Info

《夏永康+853 澳門瞬間》

展覽場地：「澳門銀河」銀河藝萃

展期：即日起至 2023 年 12 月 29 日

網址：www.galaxymacau.com

*Source: 澳門銀河